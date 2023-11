Rublev 'stufo' di Novak Djokovic: "Non lo voglio affrontare più"

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ieri nelle semifinali dell’ultimo Masters 1000 stagionale (Parigi-Bercy) il serbo Novak Djokovic ha battuto in rimonta la testa di serie numero 5 Andrey Rublev con il punteggio di 5-7 7-6 (3) 7-5 e rimanendo imbattuto nelle semifinali in questo torneo con un parziale di 9-0.

Il numero 1 del mondo oggi sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov per conquistare il trofeo per la settima volta in carriera (attualmente vanta uno score di 6-2 nelle finali a Parigi avendo perso solo contro il russo Karen Khachanov nel 2018 e il danese Holger Rune nel 2022, ndr.) e arrivare carico per la difesa del titolo alle Nitto ATP Finals che si terranno dal 12 novembre e conservare il primo posto della classifica mondiale chiudendo l’anno da miglior tennista del mondo.

A seguito dell’ennesima rimonta a Parigi del 24 volte campione Slam, il suo avversario ha dichiarato ai microfoni dell'Express di non voler più affrontare il campione serbo: “No, no, no. Non voglio incontrarlo la prossima volta.

Questo è tutto ciò che voglio”. Il dato sugli scontri tra i 2 attualmente è di 5-1 in favore di Djokovic. Un curioso modo per ironizzare e scherzare su un confronto che non riesce più a sopportare.

Rublev soddisfatto dichiara: "Ho giocato ad un livello elevato durante la settimana"

Il russo però ha sottolineato di esser soddisfatto del livello espresso durante il Masters 1000 di Parigi-Bercy avendo raggiunto la semifinale e superato nei quarti un duro match contro il tennista australiano Alex De Minaur vinto in rimonta e concluso all’1 di notte.

“Sento che, non lo so, è stata una settimana fantastica. Stavo giocando ad un livello davvero elevato, stavo controllando le mie emozioni davvero bene; quindi, sembra che mi stia muovendo nella giusta direzione e, la cosa più importante è semplicemente continuare così” ha affermato il tennista moscovita.

Rublev sarà impegnato nelle Nitto ATP Finals a Torino in cui difende la semifinale raggiunta lo scorso anno in cui perse contro il tennista norvegese Casper Ruud.

Il russo si presenta con gran slancio al Torneo dei Maestri in quanto è reduce dalla finale del Masters 1000 di Shanghai persa contro il polacco Hubert Hurkacz e le semifinali raggiunte nel torneo ATP 500 di Vienna e del Masters 1000 di Parigi-Bercy. È uno dei tennisti più in forma del momento e sicuramente un avversario difficile da affrontare.