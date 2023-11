Atp Parigi-Bercy - Day 7: ecco l'orario della finale. Ostacolo Dimitrov per Djokovic

© Srdjan Stevanovic/Getty Images

Vuole il settimo sigillo al Master 1000 di Parigi-Bercy e parte naturalmente favorito domenica.in una finale inedita contro Grigor Dimitrov. Novak Djokovic riuscirà nuovamente a trionfare in Francia dopo aver perso proprio l'atto conclusivo nella passata stagione per mano del danese Holger Rune? Tra Nole e il titolo c'è 'soltanto' l'ostacolo bulgaro: il tennista 32enne sta vivendo un momento incredibile di forma, concretizzandolo con diversi risultati di rilievo nel circuito (un esempio la semifinale a Shanghai).

Gli organizzatori del torneo hanno stabilito che i due scenderanno in campo a partire dalle ore 15 per darsi battaglia. I fan non vedono l'ora e decideranno di sostenere alla fine Dimitrov? Già ai quarti con Rune e in semifinale con Andrey Rublev, che ha sfiorato davvero per un soffio l'impresa di battere il campione di Belgrado, il pubblico ha cercato di recitare un ruolo da protagonista non riuscendo nell'intento di spingere gli avversari del campione di Belgrado alla vittoria.

2009, un tris consecutivo dal 2013 al 2015, 2019 e 2021. Sono le edizioni nelle quali l'attuale numero uno del mondo è stato capace di imporsi e alzare al cielo il trofeo. Nell'ultima recente occasione ha sconfitto il russo Daniil Medvedev, ma alle Finals di Torino non ha poi vinto.

Nel 2022 è invece successo l'esatto opposto: il serbo ha perso la finale ma ha conquistato il trofeo in Italia della manifestazione riservata ai migliori otto giocatori della stagione. Il 'particolare' trend si confermerà anche quest'anno?

I precedenti

Grigor Dimitrov, per giocarsela, dovrà reggere la pressione della partita che sicuramente trasmette.

Gli scontri diretti non lasciano pensare a una sorpresa nell'esito dell'atto conclusivo del torneo: Nole è avanti 11-1 nei precedenti e proprio a Parigi-Bercy lo ha già battuto nel 2019 in semifinale (7-6, 6-4) e nel 2016 in rimonta (4-6, 6-2, 6-3).

L'unica affermazione del bulgaro è addirittura risalente al 2013 nel Master 1000 di Madrid, al termine di una combattutussima gara terminata col punteggio di 7-6, 6-7, 6-3.