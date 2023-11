Atp Finals - Ufficiali tutti gli 8 qualificati a Torino. La data del sorteggio

© Valerio Pennicino/Getty Images

La griglia è completa e definitiva, non bisognerà attendere neppure i 250 di Sofia e Metz per scoprire gli ultimi partecipanti o la prima riserva. Poco più di una settimana e il tennis maschile concentrerà tutta l'attenzione sull'appuntamento delle Nitto Atp Finals, in programma anche quest'anno a Torino dal 12 al 19 novembre.

Un torneo, a cui prenderanno parte solo i migliori otto giocatori della stagione, assolutamente da non perdere per i fan italiani e provenienti da tutto il mondo, pronti a godersi lo spettacolo. Il Master 1000 di Parigi-Bercy ha ufficializzato lo schieramento dei qualificati: alcuni addetti ai lavori già ritengono, a livello di atleti presenti, questa edizione come una delle più avvincenti degli ultimi anni.

Non resta che scoprirlo.

Ecco i qualificati e la data del sorteggio

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Saranno loro i protagonisti assoluti della kermesse che si terrà al PalaAlpitour.

Dopo l'ufficialità nei giorni scorsi del giocatore greco, anche il tedesco e il giovane danese (ora seguito da Boris Becker) hanno avuto la conferma di poter giocare a Torino. Le recenti sconfitte ai quarti in Francia di Karen Khachanov, Alex De Minaur e Hubert Hurkacz (che sarà comunque a Torino come prima riserva) hanno evitato un'ultima settimana combattuta per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile.

Il livello è altissimo: gli 8 giocatori, grazie ai loro successi ottenuto nel corso dell'annata, hanno tutti meritato di avere un pass per le Finals.

With four former champions set to compete, the singles field for the 2023 #NittoATPFinals is officially set. 🤩



Read more ⤵️ — ATP Tour (@atptour) November 4, 2023

Ivan Dodig / Austin Krajicek Wesley Koolhof / Neal Skupski Rohan Boppana / Matthew Ebden Marcel Granollers / Horacio Zeballos Santiago González / Edouard Roger-Vasselin Rajeev Ram / Joe Salisbury Rinky Hijikata / Jason Kubler

Stabilite anche le coppie che prenderanno parte alla manifestazione. Eccole nel dettaglio:Giovedì 9 novembre alle ore 15 si terrà il sorteggio dei due raggruppamenti: c'è tanta attesa, naturalmente, di scoprire quali saranno i tre avversari di Jannik Sinner.

I complimenti di Gaudenzi

Il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi si è congratulato con i tennisti che parteciperanno alla nuova edizione (il montepremi complessivo sarà di 15 milioni di euro): "Complimenti a tutti i giocatori che si sono qualificati per le Nitto Atp Finals.

Il campo dei partecipanti riflette questa straordinaria stagione. Questo è un torneo unico, che vede in campo solo i migliori fra i migliori, e c'è tanto in palio per tutti. È tutto pronto per uno spettacolo incredibile a Torino" ha affermato.