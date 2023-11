Atp Parigi-Bercy - Day 7: il programma delle semifinali. Djokovic ritrova Rublev

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Sta per archiviarsi la nuova (contestatissima dagli stessi atleti) edizione del Master 1000 di Parigi-Bercy. Alcune scelte degli organizzatori e i ritardi accumulati praticamente ogni giorno a causa di un programma ricco di gare sul centrale (ben 6) hanno messo in un certo senso in secondo piano i risultati nel torneo, che ha definito la griglia degli 8 qualificati alle Finals.

È tempo ora di assegnare il titolo e sabato andranno in scena le due interessanti semifinali. Alle ore 14 il bulgaro Grigor Dimitrov se la vedrà con un ritrovato Stefanos Tsitsipas, che ha voglia di chiudere bene nella competizione francese per acquisire ulteriore fiducia in vista dell'appuntamento di Torino.

Di fronte il giocatore greco si troverà un avversario in gran forma, che ha estromesso Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz dal tabellone ed è reduce da una tournée asiatica soddisfacente (semifinale a Shanghai).

Tanti precedenti sulla terra rossa fra i due, che sul cemento indoor si sono affrontati al Vienna Open nel 2020 e nel 2021: nella prima occasione fu il 32enne a spuntarla in rimonta in tre set, mentre l'anno dopo il nativo di Atene riuscì a prendersi la rivincita.

In palio una durissima finale contro Novak Djokovic o Andrey Rublev, che l'atleta numero 6 del mondo si ritroverà in Italia fra una settimana (giovedì il sorteggio per scoprire quali saranno i gironi).

L'orario della semifinale di Nole

Il campione serbo, opposto al 26enne russo che sta chiudendo positivamente la stagione, scenderà in campo non prima delle ore 17 dopo aver battagliato per quasi tre ore venerdì contro il danese Holger Rune.

Difficoltà anche per lo stesso Rublev, che ha dovuto ribaltare la sfida contro Alex De Minaur e avuto molto meno tempo a disposizione per ricaricare le energie, lamentandosene nell'intervista a fine match. Il 36enne di Belgrado lo aveva incrociato solo nei Grandi Slam finora: sia agli Australian Open che a Wimbledon, sono arrivati due successi piuttosto netti.

La principale testa di serie si sta preparando per le Finals e ha voglia di approdare in Italia col titolo di Bercy in bacheca, che gli è stato strappato lo scorso anno in finale.