Atp Parigi-Bercy - Dimitrov e Tsitsipas in semifinale. Hurkacz dice addio alle Finals

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

La continua pressione per l’intensa lotta alle ATP Finals di Torino e le numerose partite disputate nelle ultime settimane, alla fine, hanno giocato un brutto scherzo a Hubert Hurkacz. Il tennista polacco è apparso nervoso come non mai - raro vederlo rompere una racchetta durante uno dei suoi incontri - e ha dovuto fare i conti con un problema fisico non identificato.

Ad approfittare della delicata situazione e raggiungere il penultimo atto del Rolex Paris Masters ci ha pensato Grigor Dimitrov, che sta vivendo un avvincente finale di stagione. Il bulgaro ha superato Hurkacz con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 e ha conquistato per la decima volta in carriera le semifinali in un 1000, la seconda a Parigi-Bercy.

Una vittoria significativa, perché Hurkacz aveva vinto 15 delle ultime 17 partite in questa categoria di eventi: l’unico a batterlo era stato Carlos Alcaraz tra Toronto e Cincinnati. Il polacco ha deciso di cancellarsi anche dal torneo ATP 250 di Metz dopo aver perso ogni speranza in ottica Finals, a cui dovrebbe ormai presenziare solo come riserva.

Sono due i tennisti che possono ancora insidiare Alexander Zverev, iscrittosi a Sofia per non mettere a rischio la qualificazione: Holger Rune e Alex de Minaur. Entrambi, infatti, potrebbero ancora scavalcarlo nella Race.

Atp Parigi-Bercy - Niente Finals per Hurkacz: vince Dimitrov.

Bene Tsitsipas

Hurkacz ha passato il primo set a lanciare occhiatacce poco rassicuranti verso il suo angolo e ha ceduto subito la battuta colpendo due doppi falli e sbagliando un comodo rovescio. Dimitrov si è limitato a compiere il suo dovere e ha lasciato un solo game all’avversario.

Il nativo di Wroclaw si è affidato alla sua arma principale, ovvero il servizio, per non uscire completamente dalla partita. Ritrovata la prima, Hurkacz ha trovato il modo di agguantare il set decisivo brekkando Dimitrov sul 5-4 grazie a una manovra offensiva impeccabile.

Entrambi hanno tenuto il servizio senza patemi fino al 3-3: Hurkacz si è consegnato al passante di Dimitrov sulla palla break e non è più riuscito a incidere in risposta. Il bulgaro troverà dall’altra parte della rete in semifinale Stefanos Tsitsipas.

L’attuale numero sei del mondo ha allontanato ogni tensione staccando definitivamente il pass per il Torneo dei Maestri a inizio settimana e ha collezionato la sua 300esima vittoria in carriera nel circuito maggiore battendo con il punteggio di 6-3, 6-4 Karen Khachanov.

È bastato un solo break a Tsitsipas per mettere distanza tra sé e l’avversario nel primo set. Il greco ha colpito male la risposta sulla chance procuratasi sul 2–1 ma la palla è rimasta miracolosamente in campo e ha tratto in inganno il russo.

Il tennista di Atene non ha riscontrato alcuna opposizione e ha chiuso 6-3 con un ottimo contropiede. La seconda frazione di gioco sembrava poter ripetere lo stesso andamento: Tsitsipas è passato in vantaggio in apertura lasciando fermo Khachanov con un meraviglioso rovescio lungolinea.

Il primo vero passaggio a vuoto ha rimesso in carreggiata il russo nel sesto game con un break a zero. L’autovettura di Khachanov si è inavvertitamente ingolfata sul 4-4: il russo ha regalato il turno di battuta perdendo il controllo del dritto in più di una circostanza.