Atp Race - In cinque si contendono gli ultimi due posti alle Finals a Torino

Dal 12 al 19 novembre andranno in scena le Atp Finals a Torino dove si sfideranno i migliori 8 tennisti del ranking mondiale. I giochi sono ormai quasi fatti. Di questi otto, sei sono già qualificati, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Un posto per gli ultimi due verrà assegnato presumibilmente nell’ultimo Masters 1000 dell’anno, Parigi Bercy, dove oggi verranno giocati i quarti di finale. Alexander Zverev, al momento settimo nella race con 3585 punti, è uscito agli ottavi di finale contro Tsitsipas e dovrà pregare che Holger Rune (3460) e Hubert Hurkacz (3245) non vadano avanti nel loro cammino nella capitale francese.

Il danese, attualmente ottavo in classifica, avrà probabilmente l’impegno più difficile contro il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il polacco invece se la vedrà contro Grigor Dimitrov. Il campione in carica di Shanghai per darsi una chance di scavalcarli entro questo fine settimana dovrà arrivare almeno in finale.

Impresa ardua ma non impossibile per uno specialista di questa superficie.

Sofia e Metz potrebbero decretare gli ultimi posti

Un po’ più staccati, ma con ancora qualche flebile speranza ci sono Alex De Minaur (2740), che ha usufruito del ritiro di Sinner, e Karen Khakahov (2475), che per rimanere aggrappati dovranno necessariamente vincere il torneo.

L'australiano sfiderà oggi per un posto in semifinale Rublev. Il russo invece avrà di fronte Tsitsipas Sascha potrebbe festeggiare la qualificazione matematica già oggi, se dovessero perdere due tra Rune, Hurkacz e de Minaur.

Holger invece se dovessero essere eliminati sia Hurkacz che de Minaur Se Parigi Bercy non dovesse decretare ufficialmente i ‘magnifici 8’ potrebbero correre in loro soccorso gli ultimi due eventi di questa stagione, gli Atp 250 di Sofia e Metz, nel quale sono ovviamente iscritti tutti i tennisti in corsa.