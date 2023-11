Atp Parigi-Bercy - Day 5: Djokovic ritrova la 'bestia nera' Rune, chiude Rublev

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Un programma interessante di gare e una giornata che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa alle Finals di Torino. Al Master 1000 di Parigi-Bercy è l'ora dei quarti di finale a partire dalle ore 14 sul campo centrale.

Ad aprire le danze subito un match che riguarda la battaglia per gli ultimi due posti a disposizione per partecipare alla manifestazione di metà novembre riservata ai migliori otto giocatori della stagione: il polacco Hubert Hurkacz, quello più attardato ma vicino all'ottava piazza, sfiderà un Grigor Dimitrov in grande fiducia reduce dalla vittoria netta contro Alexander Bublik.

Il 26enne di Wroclaw ha bisogno di arrivare in fondo e finora ha sfruttato il sorteggio favorevole: dopo il complicato esordio con Korda, due nette affermazioni su Bautista Agut e l'argentino Francisco Cerundolo. A seguire il greco Stefanos Tsitsipas proverà a prendersi la scena nel match contro il russo Karen Khachanov.

Mentre il nativo di Atene ha staccato il biglietto per l'Italia dopo l'importante successo ottenuto ai danni del tedesco Sascha Zverev, il 27enne di Mosca ha vinto il derby col connazionale Safiullin (ha eliminato Carlos Alcaraz) e ha mantenuto aperte le ridotte speranze di recuperare terreno nella Race ed essere così alle Finals.

Per continuare a sperare dovrà trionfare in Francia e augurarsi che Dimitrov fermi l'avventura di Hurkacz.

La sessione serale

Il match più atteso dagli appassionati è previsto non prima delle ore 19:30 e darà il via alla sessione serale.

Novak Djokovic ritroverà sulla sua strada Holger Rune, che ha la particolarità di essere avanti 2-1 negli scontri diretti (dopo la vittoria di Nole agli Us Open del 2021, il danese ha strappato il titolo al serbo proprio a Bercy lo scorso anno e lo ha nuovamente battuto qualche mese più tardi agli Internazionali d'Italia).

Il 36enne di Belgrado ha avuto qualche difficoltà a superare l'ostacolo Tallon Griekspoor, invece il giovane 20enne seguito da Boris Becker è in ripresa dopo un periodo molto complicato e non ha per niente faticato contro Thiem al debutto e il tedesco Altmaier agli ottavi.

Chiuderanno l'australiano Alex De Minaur (che si trova praticamente nella stessa situazione di Khachanov) e il russo Andrey Rublev, sempre ai quarti quest'anno nei Master 1000 fatta eccezione per il Canada Open.