Atp Parigi-Bercy - Novak Djokovic soffre ma supera in rimonta Tallon Griekspoor

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ci sono almeno tre statistiche da evidenziare dopo il complicato successo ottenuto da Novak Djokovic contro Tallon Griekspoor agli ottavi di finale del Rolex Paris Masters. Il campione serbo ha innanzitutto raggiunto per la nona volta consecutiva i quarti a Parigi-Bercy, l’undicesima in carriera dall’esordio assoluto avvenuto nel 2005.

Nel 2023, il belgradese si è spinto fino ai quarti in dieci tornei su undici: solo Lorenzo Musetti lo ha fermato prima del traguardo in questione a Monte-Carlo. Ultimo ma non meno importante il dato relativo ai risultati conseguiti a partire dal Roland Garros, perché Djokovic ha portato a casa 28 degli ultimi 29 match disputati.

L’unico a batterlo dallo Slam parigino ad oggi è stato Carlos Alcaraz nell’ultimo atto di Wimbledon aggiudicandosi il secondo Major. Il 4-6, 7-6( 2) , 6-4 maturato quest'oggi prefigura uno scenario piuttosto suggestivo.

L'avversario da battere per accedere alle semifinali potrebbe infatti essere Holger Rune: tennista che gli ha impedito di trionfare lo scorso anno a Parigi-Bercy e che ha deciso di affidarsi al suo ex allenatore Boris Becker.

Atp Parigi-Bercy - Djokovic soffre ma supera in rimonta Griekspoor

Nel primo set, Djokovic è passato subito in vantaggio mettendo pressione a Griekspoor in risposta: l’olandese ha provato a forzare il dritto sulla palla break ma il suo colpo non ha oltrepassato la rete.

Avanti 4-1, il serbo ha improvvisamente abbassato il rendimento e iniziato a giudicare male più di una palla. Griekspoor ne ha approfittato siglando il contro break nel settimo game facendosi trovare pronto sul drop shot tentato da Djokovic.

I giochi di fila collezionati da Griekspoor sono diventati addirittura cinque e hanno posto fine al set sul 4-4: Djokovic ha commesso un insolito errore in lunghezza con il rovescio. Durante la pausa tra un parziale e l’altro, il serbo ha avuto un breve colloquio con il fisioterapista per un problema non identificato ma che lo ha condizionato per buona parte della disputa.

Griekspoor ha sprecato la chance offertagli da Djokovic in apertura calibrando male la risposta, ma è stato bravo a rimontare da 0-40 nel secondo gioco. Tre convincenti prime hanno permesso al 36enne di restare ancora in partita sul 4-4 e risalire dal 15-40.

In una stagione che lo ha visto spesso incantare gli avversari al tie-break, Djokovic ha lasciato solo due punti per strada e agguantato un insperato terzo set. L’olandese si è rifugiato nei vantaggi sull’1-1; non è riuscito a fare altrettanto nel successivo turno di battuta.

Djokovic ha provato a rispondere in campo con maggiore continuità e Griekspoor non ha retto con il dritto. Il serbo ha tentennato nuovamente e consentito al rivale di pareggiare i conti complicandosi la vita con un dolorso doppio fallo. Sul 4-4, però, Djokovic ha sfidato il pubblico e si è letteralmente preso a zero il break decisivo.