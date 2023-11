Atp Parigi-Bercy - Sinner vince una maratona di oltre due ore. Zverev e Rune avanti

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Circa 15 ore in totale. È il tempo a disposizione di Jannik Sinner per ricaricare le energie prima di scendere nuovamente in campo per gli ottavi di finale al Master 1000 di Parigi-Bercy. La faticosa vittoria ottenuta contro Mackenzie McDonald all'esordio, terminato alle 2:36 di notte, ha però un peso significativo: l'altoatesino ha superato per la prima volta un round in Francia sul cemento indoor, dopo le sconfitte premature nel 2021 e 2022, e soprattutto si è assicurato di occupare la seconda fascia con Daniil Medvedev nel sorteggio alle Finals di Torino.

Nonostante la mezzanotte inoltrata in cui è cominciato l'incontro, l'azzurro ha controllato senza problemi le fasi iniziali della sfida: nei primi quattro game al servizio non ha concesso neppure un punto al suo avversario, tenendoli tutti a zero.

Sul 4-4 il talentuoso 22enne ha trovato lo spunto giusto per portarsi avanti di un break: il vantaggio è stato sprecato amaramente nel gioco successivo dallo stesso atleta di San Candido, che con un bruttissimo e inspiegabile passaggio a vuoto ha subìto il contro-break a zero.

Nel tie-break l'americano ha sfruttato alcuni gravi errori del numero 4 al mondo nei pressi della rete, di cui due volée tutt'altro che complicate, e conquistato a sorpresa il set per 8-6. Nel secondo la fatica è iniziata a farsi sentire ma Sinner non ha mai mollato: McDonald ha negato il break all'italiano nel quinto gioco, giocando sempre bene i punti importanti e sbagliando davvero poco negli scambi lunghi.

La contesa si è allungata ai vantaggi e sul 6-5 l'altoatesino è stato bravissimo a cogliere la prima opportunità utile per prendersi il parziale e continuare a dare battaglia sul campo parigino (7-5).

Nel terzo Jannik ha approfittato dei diversi errori di dritto commessi dallo statunitense nel quarto gioco: con un super passante di rovescio in risposta ha completato l'opera e si è portato avanti di un break. Un rendimento al servizio importante ha aiutato tantissimo l'azzurro nel set decisivo (appena 7 punti persi quando ha messo in campo la prima): McDonald ha alzato la sua voce dei gratuiti ed è entrato in grossa difficoltà.

Sinner si è guadagnato un secondo break e stavolta ha immediatamente chiuso i giochi per 6-1.

Zverev e Rune agli ottavi

Un successo, col brivido, fondamentale quello conquistato da Alexander Zverev in una durissima battaglia contro il francese Ugo Humbert.

Nonostante fosse avanti di un set (6-4) e di un break, Sascha ha ceduto la battuta mentre stava servendo per il match. Il tedesco, che fino a quel momento era stato in grado di annullare tutte le chances di break, si è lasciato sorprendere e ha perso il tie-break del secondo.

Nel decisivo parziale è stato il nativo di Amburgo a recuperare un break di svantaggio (dal 4-2 al 4-4) prima di vincere un delicato tie-break per 7-5. Oltre al giocatore 26enne, anche Holger Rune è rimasto in piena corsa per conquistare un posto alle Finals di Torino.

Il tennista danese, tornato in una condizione fisica migliore rispetto alle settimane precedenti e rinvigorito dalla nuova collaborazione con il tecnico Boris Becker, si è sbarazzato in due rapidi set di uno spento Dominic Thiem, che forse non aveva recuperato abbastanza dalla maratona notturna con Stan Wawrinka. 6-2, 6-4 il punteggio finale in favore del giovane 20enne.