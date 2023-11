Atp Parigi-Bercy - Day 4: tour de force per Sinner. Djokovic di sera, chiude Rune

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Giovedì 2 novembre è il giorno degli ottavi di finale al Master 1000 di Parigi-Bercy, che anche quest'anno non è stato risparmiato dalle critiche da appassionati e addetti ai lavori sull'organizzazione e sul programma delle gare.

I forti ritardi accumulati sulla sessione serale, inserendo ben 6 match sul campo centrale (di cui 4 diurni), si ripercuotono notevolmente sui tennisti, alcuni dei quali sono stati penalizzati e costretti a pochissime ore di pausa fra un match e l'altro.

L'esempio più lampante è quello di Jannik Sinner, che avrà poco meno di 15 ore per recuperare fisicamente le fatiche accumulate all'esordio contro McDonald e prepararsi al prossimo round. Inizio previsto come sempre alle ore 11 con un incontro molto interessante: il bulgaro Grigor Dimitrov affronterà il kazako Alexander Bublik.

A seguire toccherà al russo Andrey Rublev, che anche con il trionfo a Bercy non potrà più sorpassare Sinner nella Race per avere un sorteggio meno duro alle Finals: sfiderà l'olandese proveniente dalle qualificazioni Botic van de Zandschulp.

Spazio poi all'attesissimo incrocio tra Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev: il greco è avanti 8-4 negli scontri diretti e, così come il tedesco, sono praticamente a un passo dall'accesso alla manifestazione di Torino.

Al termine sarà nuovamente il turno del giocatore italiano, che si troverà di fronte l'australiano Alex De Minaur che non l'hai mai sconfitto in carriera (intorno alle ore 17, ma l'orario di inizio potrebbe facilmente slittare).

La sessione serale e i match sul campo 1

Sarà il campione serbo Novak Djokovic ad aprire la sessione serale a Parigi-Bercy: il numero uno al mondo sarà opposto all'olandese Tallon Griekspoor, in un match da non sottovalutare.

A chiudere il programma il danese Holger Rune, in lotta per difendere l'ottavo posto della Race, incrocerà il tedesco Daniel Altmaier, che ha approfittato nel turno precedente del ritiro dello statunitense Taylor Fritz.

Sul campo 1, non prima delle 12:30, andrà in scena il derby tutto russo tra Karen Khachanov e Roman Safiullin, che ha sconfitto al primo turno Carlos Alcaraz. Poi il polacco Hubert Hurkacz, ancora in corsa per un posto alle Finals, se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo.