Atp Parigi-Bercy - Rientro con vittoria per Djokovic, out Medvedev. Ok Tsitsipas

© Aitor Alcalde/Getty Images

Dopo oltre un mese di riposo e di assenza dal circuito Novak Djokovic è tornato quest'oggi in campo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo dove difende i punti della finale dello scorso anno, persa contro Rune. Nel torneo francese abbiamo visto già grandi sorprese, non per ultima la sconfitta all'esordio di Carlos Alcaraz, ko contro il russo Safiullin.

Grazie a questo risultato Nole può aumentare il vantaggio in chiave Ranking ed ha qualche chance in più di finire la stagione in vetta al circuito Atp. Ebbene, buona la prima per Djokovic, che, ha battuto in due set regolando senza patemi l'argentino Etcheverry.

Ovviamente il serbo non era nella sua miglior versione, ha bisogno di recuperare la miglior condizione ma questa è bastata per battere in due set l'insidioso sudamericano. Nel primo set basta solo un break nell'ottavo game per chiudere i giochi mentre nel secondo Tomas si arrende subito più facilmente e Nole fugge e chiude così la pratica in pochissimo tempo.

Finisce con il risultato di 6-3;6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Dopo Alcaraz altra grande sorpresa con l'eliminazione di Daniil Medvedev. Il russo è apparso stanco dopo la sfida contro Sinner a Vienna (sconfitta in finale), ha lottato comunque fino alla fine ed è stato sconfitto in tre set da Grigor Dimitrov, uno dei tennisti più in forma del circuito.

Dopo aver vinto il primo set Grigor rimonta da sotto 2-5 nel secondo e porta il set al tiebreak dove cede in extremis. Nel terzo e decisivo set Dimitrov serve per il match ma Medvedev (che intanto litiga con il pubblico) annulla tante occasioni all'avversario e tanti match point.

Grigor è freddo però nel tiebreak decisivo dove alza di nuovo il livello e chiude così la pratica. Bene anche Stefanos Tsitsipas che vince il suo primo match, una sfida tutt'altro che semplice contro Auger-Aliassime, neo vincitore a Basilea.

Bel secondo set dove il greco recupera e chiude poi al tiebreak. Esce dalla rincorsa Finals anche Tommy Paul, sconfitto in tre set da Van de Zandschulp: l'olandese è in ottima forma e può essere un avversario insidioso, ricordiamo che sarà tra i nostri avversari ai Quarti di Coppa Davis. In serata attesa per Jannik Sinner, in campo con l'americano Mackenzie McDonald.