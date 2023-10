Atp Parigi-Bercy - Zverev più vicino alle Finals. Hurkacz non molla, si ritira Fritz

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Una rimonta per mettere sempre più al riparo il pass per le ATP Finals. Alexander Zverev ha probabilmente faticato più del previsto contro Marton Fucsovics al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma ha comunque trovato il modo di portare a casa una fondamentale vittoria imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4.

L’unico passaggio a vuoto nella prima ora di partita è costato il set al tedesco, che sul 4-5 ha staccato la spina e perso il servizio a zero nel momento peggiore. Entrambi hanno salvato diverse palle break nel secondo set: a fare la differenza è stato l’undicesimo game.

Zverev ha finalmente iniziato a rispondere con continuità e chiuso a rete il punto che ha riaperto i conti. Il tennista classe 1997 ha subito strappato la battuta a Fucsovics nella terza frazione di gioco, ma ha sprecato il vantaggio nel game successivo spedendo sotto rete un comodo rovescio.

Atp Parigi-Bercy - Vincono Zverev e Hurkacz. Si ritira Fritz

La svolta è arrivata sul 4-4, quando l’ungherese si è fatto rimontare da 40-15 e ha commesso un gravissimo errore con il dritto - terminato largo - sulla palla break.

Zverev non ha fallito il tentativo di chiudere il match al servizio e ha guadagnato l’accesso al secondo turno. Taylor Fritz si è tirato fuori dalla corsa alle Finals a causa di un infortunio agli addominali. L’americano non scenderà in campo contro Daniel Altmaier, già agli ottavi di finale dopo il successo ottenuto ai danni di Arthur Fils.

Continua a lottare e sperare nella qualificazione Hubert Hurkacz. Il polacco ha rischiato di lasciare il Rolex Paris Masters all’esordio e, ancora una volta, ha dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo per proseguire il suo cammino.

Hurkacz ha battuto Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, ( 6) 6-7, 6-3 portandosi temporaneamente a 180 punti dall’ottava porzione della Race occupata da Holger Rune. Il polacco si è rivelato impeccabile fino al 5-4 del secondo set, ma ha avvertito la pressione e rimesso in partita Korda prima regalando il contro break e poi non trasformando il match point nel tie-break.

Nonostante le numerose chance non capitalizzate, Hurkacz non ha alzato bandiera bianca ed è ripartito nel terzo parziale concentrandosi innanzitutto sui propri turni di battuta. Riassestato il servizio, il 26enne ha rifilato a Korda la stoccata vincente sul 4-3 colpendo un ottimo dritto lungo linea sulla palla break.

Il suo prossimo rivale sarà Roberto Bautista Agut. Novak Djokovic e Jannik Sinner hanno scoperto i nomi dei primi avversari che affronteranno a Parigi-Bercy. Il serbo se la vedrà con Tomas Martin Etcheverry; l’italiano con Mackenzie McDonald.