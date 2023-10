Atp Parigi Bercy - Musetti cede a Dimitrov in tre set, out Murray e Shelton

© Emmanuel Wong/Getty Images

Il primo giorno del Masters 1000 di Parigi-Bercy ha messo in mostra diversi match interessanti. Un solo italiano in campo ed ancora una volta esce subito il talento carrarino Lorenzo Musetti, sfortunato tra l'altro nel sorteggio.

Seconda volta in pochi giorni e Musetti esce ancora contro il bulgaro Grigor Dimitrov. L'azzurro non offre una delle sue migliori gare, Grigor chiude il primo set 6-2 senza particolari patemi e a dire il vero solo un suo totale blackout evita una pesante sconfitta.

Nel secondo set Dimitrov ha due palle per il 5 a 2 con doppio break ma le spreca e cede il servizio nel momento che serviva per il match. Piccola reazione d'orgoglio con Musetti che pareggia i conti vincendo al tiebreak. Al momento una differenza comunque importante con Dimitrov che non si abbatte e vince abbastanza facilmente il terzo set.

Al prossimo turno bel match ma durissimo per Dimitrov che sfiderà il russo Daniil Medvedev. Tra le sorprese di giornata esce subito l'americano Ben Shelton, eliminato dopo una battaglia in tre set contro lo spagnolo Davidovich Fokina.

L'americano era uno degli uomini del momento e qualcuno lo vedeva addirittura come uno dei possibili outsider del torneo. Bene anche Bublik che chiude in due giochi e batte l'americano Frances Tiafoe. Nella corsa alle Finals di Torino bene Taylor Fritz e Tommy Paul che restano in corsa dopo le rispettive vittorie.

Soffre Paul che parte con un clamoroso 0-6 contro Richard Gasquet ma riesce a rientrare nel match. Meglio Fritz che batte in due set l'argentino Sebastian Baez. Una battaglia con numerosi colpi di scena quella tra Andy Murray ed Alex De Minaur.

Il britannico reagisce dopo aver perso il primo set e ribalta la situazione, servendo anche per il match ma sul 5-2 nel terzo set crolla clamorosamente lasciando l'accesso al secondo turno ad un ottimo De Minaur. Match interessante anche in chiave Sinner (il vincente potrebbe affrontarlo al terzo turno).

Nel match serale vittoria che fa morale per Dominic Thiem che perde il primo set ma vince in rimonta contro lo svizzero Wawrinka. Bel match, grande battaglia e Dominic ottiene la meglio in due ore e 33 minuti di gioco con il risultato di 3-6;6-3;7-5.