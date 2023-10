Atp Parigi-Bercy - In campo Alcaraz. Doppio show tra Novak Djokovic e Jannik Sinner

© Lintao Zhang/Getty Images

Il giorno delle stelle a Parigi è arrivato. Sarà un martedì di spettacolo al Master 1000 di Parigi-Bercy, una giornata in cui scenderanno in campo le stelle più attese e tanti beniamini di casa. Nel secondo giorno di partite nella capitale francese, Carlos Alcaraz, assente dal circuito dalla inattesa sconfitta a Shanghai contro Grigor Dimitrov, sarà protagonista del quinto match sul campo principale contro Roman Safiullin, non prima delle 19:30 ora italiana.

Ad aprire le danze sul campo centrale sarà Sasha Zverev, impegnato contro l’ungherese Marton Fucsovic. A seguire poi sarà il turno dei padroni di casa: prima il gioiellino transalpino Arthur Fils fronteggerà Daniel Altmaier; poi Ugo Humbert, reduce da una bella corsa a Basilea, interrotta solo da Hurkacz in semifinale, scenderà in campo contro l’americano Giron; toccherà poi all’idolo di casa Le Monf (Gael Monfils), due volte finalista al master parigino, difendere i colori francesi nel match contro Francisco Cerundolo.

La giornata sul centrale si chiuderà con la sfida tra la testa di serie numero 5 Andrey Rublev e il nipponico Nishioka.

Le partite sugli altri campi: doppio d’elitè tra Sinner e Djokovic

Sul campo uno lo spettacolo è garantito.

Primo match di giornata, alle 11 ore italiana, la sfida tra Lajovic e Bonzi, che anticipano un Sebastian Korda – Hubert Hurkacz che potrebbe rivelarsi una delle partite più interessanti di giornata. Hurkacz, battuto qualche giorno fa in finale a Basilea da Felix Auger-Aliassime, lascerà il posto proprio al canadese, impegnato contro Struff.

Le altre partite in programma sono Griekspoor contro Davidovich Fokina (giustiziere di Ben Shelton al primo turno), Khachanov – Djere e Alexander “Crazy” Bublik contro il bombardiere Jarry. Gli occhi dei tifosi francesi però saranno sicuramente rivolti al campo 2, che alle 14 indosserà le vesti del campo principale.

Perché a dare spettacolo, per un assaggio di una possibile semifinale anticipata, ci saranno Novak Djokovic e Jannik Sinner, che in coppia rispettivamente con Kecmanovic e Stan Wawrinka giocheranno il loro match di doppio.