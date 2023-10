Atp Race - Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev puntano Torino. Lotta Holger Rune

© Clive Brunskill/Getty Images

Ultime due settimane di circuito Atp. Quindici giorni per determinare l’ultimo tassello mancante di questa stagione: chi saranno gli otto giocatori che andranno alle Atp Finals di Torino? Cinque tennisti sono oramai confermati.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz guidano in prima e seconda posizione, con scenari aperti proprio a Parigi Bercy per quanto riguarda lo scettro della classifica. Segue ancora Daniil Medvedev, finalista dell'Atp 500 di Vienna, e Jannik Sinner, vincitore del torneo.

In Austria, è arrivata la matematica qualificazione del quinto giocatore: Andrey Rublev raggiunge le Finals per il quarto anno consecutivo. Arrivati i primi cinque, ora tocca determinare gli ultimi tre posti per definire chi sarà quest'anno il Gran Maestro di questo 2023.

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà determinante per tutti coloro che lottano per un pass: sono tutti presenti nella capitale francese per ottenere questo premio.

Tsitsipas e Zverev i prossimi?

I primi due candidati a raggiungere un posto sono due giocatori che le Atp Finals le hanno già vinte.

Il primo è Stefanos Tsitsipas, che è sesto nella Race con poco più di 3800 punti e a 200 punti da quella che sarebbe la soglia di qualificazione per ora fissata. A seguire, c’è il vincitore dell’edizione del 2021, proprio in quel di Torino, Alexander Zverev.

Una sfida che non riguarderà solo la Race: Tsitsipas vs Zverev è un possibile ottavo di finale della parta bassa del tabellone del Masters 1000 francese. Ad ora, l’ultimo qualificato alle Atp Finals di Torino sarebbe Holger Rune, che a Basilea ha ritrovato una certa continuità.

Solo 200 punti, però, lo separa dai due principali indiziati per la corsa a queste Finals: Hubert Hurkcaz, finalista a Basilea e principale avversario del danese, e Taylor Fritz. Più distaccato Casper Ruud, che fatica ancora a trovare il gioco per poter lottare sul cemento indoor e tornare a Torino, lui che dovrebbe difendere la finale persa lo scorso anno contro Novak Djokovic.

Ecco la classifica Race completa: