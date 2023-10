Atp Parigi Bercy - Day 1: Lorenzo Musetti ritrova Grigor Dimitrov. C'è Ben Shelton

© Alex Caparros/Getty Images

Ultime settimane di tennis e ultimo Masters 1000 pronto a dare il via al rush finale di questa stagione. A Parigi-Bercy (quasi) tutti presenti per preparare gli ultimi appuntamenti: chi per prepararsi per le Finals, chi per conquistare le Finals, chi per guardare alla Coppa Davis, chi per dire arrivederci al tennis del 2023.

Per questi diversi motivi, già dal day 1 scendono in campo i grandi protagonisti del circuito. In chiave italiana, un solo italiano affronterà il suo primo turno: Lorenzo Musetti chiuderà il programma del campo 1 affrontando nuovamente Grigor Dimitrov.

I due si ritrovano dopo il primo turno dell’Atp 500 di Vienna, dove è uscito vincitore il bulgaro, in grando stato di forma sul cemento indoor. La possibile rivincita sarà il terzo match sul secondo campo dell’impianto a partire dalle 16:00.

Il programma completo

Sul campo centrale ad aprire il programma, alle ore 11:00 di mattina c’è la sfida tra Ben Shelton, uno degli uomini di punta di questa seconda parte di stagione sul cemento, e Alejandro Davidovich Fokina.

A seguire, altro remake stile Dimitrov vs Musetti: come a Basilea, il campione Slam Andy Murray affronterà di nuovo Alex De Minaur. Il quarto match vede affrontarsi Taylor Fritz, a caccia di punti per centrare ancora una volta la qualificazione alle Atp Finals, e Sebastian Baez.

A seguire un altro statunitense, Tommy Paul attende al wild card, l’ex numero uno francese Richard Gasquet. Chiude una super sfida tra due campioni Slam: Stan Wawrinka affronterà Dominic Thiem, che ha superato brillantemente i due turni di qualificazione.

Anche in campo 1 sono attesi grande sfide. Il secondo match, con programma che inizierà sempre alle ore 11:00, vedrà affrontarsi Frances Tiafoe e Alexander Bublik: lo show dovrebbe essere scontato. A seguire, il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16, attende Max Purcell nel primo turno del torneo.

Anche sul secondo campo scenderà in campo una wild card: il giovane francese Lucas Van Assche sfiderà Laslo Djere. Ecco di seguito il programma completo.