Atp Basilea - Auger Aliassime, arriva il primo titolo dell'anno: sconfitto Hurkacz

© Fred Lee/Getty Images

Sembrava un percorso impensabile quello che Felix Auger Aliassime ha compiuto in quel di Basilea. Un giocatore che nel 2023 non vinceva due partite consecutive in uno stesso torneo da Indian Wells. Poi è arrivato Tokyo, con due successi, ma nella città svizzera è avvenuto ciò che il tennista canadese aspettava per dare una scossa a una stagione flop: la vittoria del titolo.

L’ex numero sei del mondo è riuscito a difendere il titolo Atp 500 vinto lo scorso anno battendo in finale l’uomo a caccia delle Finals, Hubert Hurkacz. Vittoria ottenuta grazie ai due tie-break: il risultato finale è di 7-6 (3), 7-6(5).

Il canadese è perfetto sin dall’inizio e fino alla fine: 0 palle break concesse, a fronte delle cinque concesse dal polacco. Tutte salvate, ma i numeri dimostrano la superiorità di Aliassime. 43 vincenti del canadese a fronte dei 23 del vincitore del Masters 1000 di Shanghai.

Se il servizio è noto essere il punto di forza di entrambi i giocatori (13 ace per Aliassime, 12 per Hurkacz), per il vincitore della Coppa Davis, detentore del titolo ancora per qualche settimana, è soprattutto la risposta a fare la differenza.

Per Aliassime è il primo titolo della stagione, il quinto della sua carriera per il primo back-to-back di una delle promesse del tennis mondiale.

Doppietta Haddad Maia

Beatriz Haddad Maia è la Regina del Wta Elite Trophy.

La tennista brasiliana si laurea campionessa del torneo sia nel singolare sia nel doppio. Nel primo caso, è uscita vincitrice dalla sfida contro la padrona di casa Qinwen Zheng: a Zhuhai, la giocatrice numero 19 del mondo sconfigge la vincitrice dei giochi cinesi con il risultato di 7-6(11) 7-6(4).

Due super tie-break per Haddad Maia per scalare il ranking e affacciarsi alla top 10 sperata da tempo: dall’aggiornamento del lunedì, sarà numero 11 del mondo. Conquistato il trofeo nel singolare, si è ripetuta anche nel doppio. Nella finale giocata in coppia con Kudermatova, batte la coppia Kato/Sutjiadi con un doppio 6-3.