Atp Basilea - Hurkacz non molla le Finals e vince un match folle contro Humbert

© Lintao Zhang/Getty Images

Un solo pensiero vaga nella mente di Hubert Hurkacz da qualche settimana. Il polacco sta cercando di completare una straordinaria impresa e staccare il pass per le ATP Finals di Torino nonostante le difficoltà riscontrate in stagione e il gap che lo divideva dai migliori otto.

L’ispirazione è arrivata al torneo di Shanghai, quando ha conquistato il secondo Masters 1000 in carriera e messo da parte la delusione per la prematura eliminazione subita agli US Open. Hurkacz ha completamente cambiato passo e, dopo aver superato con il brivido Ugo Humbert, ha raggiunto la finale anche al torneo ATP 500 di Basilea.

Una finale che potrebbe portarlo a soli 15 punti da Holger Rune. Il danese non ha risposto alla chiamata del polacco e si è arreso in due set a un ritrovato Felix Auger-Aliassime.

Atp Basilea - Hurkacz non molla mai: finale con vista su Torino

Hurkacz ha sconfitto Humbert con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6( 5) in una semifinale thriller durata due ore e 37 minuti di gioco.

Il polacco ha affondato il colpo nel quinto game e brekkato il francese tenendo in campo una complicatissima risposta. Nel secondo parziale, però, un grande dispendio di energie lo ha costretto ad attraversare un passaggio a vuoto che si è trasformato in pochi istanti nel set decisivo.

Humbert, sul 2–1, ha fatto altrettanto bene con una velenosa risposta di dritto e custodito il vantaggio annullando due palle del contro break. Avanti nella terza frazione di gioco, Hurkacz stava per vivere un vero e proprio dramma: ha prima fallito il tentativo di chiudere i giochi al servizio e poi sprecato due match point sul 5-4.

Nel tie-break, la dicitura ATP Finals è piombata nel cuore del 26enne Wroclaw, che ha scaricato tutta la tensione sul quinto match point attraverso un liberatorio ace. Rune, conscio del risultato conseguito da Hurkacz, è sceso in campo con un fardello sulle spalle e ha finito per sbattere contro le aspettative.

Auger-Aliassime ha fiutato la ghiotta occasione e ha subito punito il danese nel secondo game: Rune non ha più retto e ha spedito sotto rete il dritto. Tanto è bastato al canadese per portare a casa il set, perché non ha offerto chance nei suoi turni di battuta.

Nel secondo parziale, Rune ha ripetuto lo stesso errore e perso il servizio in apertura commettendo un gravissimo doppio fallo. Mai pericoloso in risposta, l’attuale numero sei del mondo ha alzato bandiera bianca sul 2-4 offrendo il doppio vantaggio ad Auger-Aliassime. La partita è terminata con il punteggio di 6-4, 6-2 a favore del canadese.