Carlos Alcaraz può superare Novak Djokovic nel ranking Atp: tutti i possibili scenari

© Matthew Stockman/Getty Images

L’ultimo torneo in programma per la stagione ATP 2023 è il Masters 1000 di Parigi-Bercy nel quale, oltre alla corsa per le Finals di Torino che coinvolge diversi tennisti, ci sarà la lotta per il primo posto nella classifica tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, attualmente numeri uno e due.

Lo spagnolo per raggiungere tale risultato deve fare ovviamente meglio del serbo, che difende la finale dello scorso anno persa contro il danese Holger Rune; l'iberico si è spinto invece fino ai quarti in cui si arrese per ritiro allo stesso giocatore danese.

Il 36enne tra Parigi-Bercy e le Nitto ATP Finals difenderà 2100 punti che gli verranno decurtati entro fine anno. Alcaraz difende i 180 punti dello scorso anno nella capitale francese e cercherà di aggiungere qualcosa in più a un punteggio che può crescere molto più facilmente.

Il murciano potrebbe anche superare Novak nella Race a seconda di ciò che accadrà in questo Paris Rolex Masters 2023.

La lotta per la vetta del ranking ATP. I possibili scenari

Per quanto riguarda la Race, Carlos Alcaraz lascerà Parigi da numero uno solo se dovesse vincere il torneo e Djokovic non arrivasse in finale.

Oppure un'altra condizione è il giovane 20enne finalista dell'evento e Nole che non raggiunge i quarti di finale. Indipendentemente dal fatto che ciò accada o meno, Novak Djokovic arriverà a Torino come numero 1 al mondo nel ranking ATP, posizione che cercherà di difendere con le unghie e con i denti in un torneo in cui non avrà margine di errore, dal momento che dovrà vincere tutte le partite del torneo se vorrà recuperare quei 1500 punti (gli saranno scalati automaticamente dal proprio punteggio il 6 novembre).

Una buona prestazione a Parigi-Bercy gli darebbe il margine necessario per presentarsi alle Finals con molte più possibilità di fermare lo slancio di Carlos Alcaraz e togliergli l'onore di finire la stagione come numero uno della classifica. La sfida tra i due in questo finale di stagione sarà tutta da seguire.