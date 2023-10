Daniil Medvedev in cima a una particolare classifica. Seguono Alcaraz e Jannik Sinner

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Esiste una particolare classificazione dei tornei della categoria ATP 500 in base alla quale vengono conteggiati i risultati ottenuti in questi eventi durante una stagione, in modo da distribuire ai migliori ingenti premi in denaro.

Analizziamo gli importi in gioco e a chi andranno, con Daniil Medvedev vincitore. Se è vero che conosciamo nel dettaglio i notevoli premi in denaro che vengono distribuiti in tutti i tornei del mondo a seconda delle prestazioni dei giocatori, molti non sanno che esiste una classificazione riferita solo agli eventi ATP 500.

Essere tra i primi cinque di quella lista ha condizionato le decisioni di alcuni tennisti in questo tratto finale della stagione, prima che Daniil Medvedev emerga come leader di una classifica in cui ha concesso un sorpasso all'ultimo minuto su Carlos Alcaraz.

Daniil Medvedev guida la classifica per quanto riguarda gli introiti degli ATP 500

Rotterdam, Rio de Janeiro, Dubai, Acapulco, Barcellona, ​​Queen's, Halle, Amburgo, Washington, Pechino, Tokyo, Vienna e Basilea sono le tredici sedi in cui si è svolto un ATP 500 in questa stagione.

Se si effettua il calcolo globale dei punti ottenuti dai tennisti per la classifica ATP, si può scoprire chi è il re di questa categoria. Il Murcian ha avuto questa considerazione fino a questa settimana, quando Medvedev ha approfittato dell’assenza di Carlos Alcaraz a Basilea per vincere le partite di cui aveva bisogno a Vienna e procedere ad un sorpasso che gli porterà grandi benefici economici.

E il vincitore di questa curiosa classifica intascherà la bellezza di 600.000 dollari, una cifra che supera quello che guadagnerà il finalista al torneo di Parigi della prossima settimana e superiore di gran lunga quello che guadagna un quarto di finale in qualsiasi Grande Slam dell'anno.

In totale saranno cinque tennisti che guadagneranno soldi extra non insignificanti grazie al loro buon lavoro in questi eventi. Il russo ha il titolo assicurato, ma Alcaraz potrebbe vedere Jannik Sinner pareggiarlo in classifica, se dovesse diventare campione a Vienna.

Ciò che è chiaro è che loro tre, insieme ad Alexander Zverev e Álex de Miñaur o Andrey Rublev, saranno quelli che aggiungeranno denaro inaspettato e sconosciuto a molti alle loro casse private.

Resta da vedere in che ordine finiranno, qualcosa che dipende interamente da cosa farà Sinner nelle prossime date, ma vale la pena tenere a mente questo premio per capire come alcuni tennisti strutturano il loro calendario.