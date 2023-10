Atp Vienna - Day 6: Sinner-Rublev per il quarto posto. Medvedev all'esame Tsitsipas

© Julian Finney/Getty Images

È tempo di semifinali per quanto riguarda gli Atp 500 di Vienna e Basilea. In Austria, nonostante sia un torneo di fine stagione aperto a ogni tipo di sorpresa, le prime quattro principali teste di serie sono riuscite a superare a resistere in tabellone e a raggiungere il turno che precede la finale.

Sul campo principale sono attese due sfide davvero interessanti fra giocatori che occupano la top 10 nel ranking mondiale. Dalle ore 14 saranno Daniil Medvedev, campione in carica, e Stefanos Tsitsipas a darsi battaglia nel loro 13esimo confronto in assoluto nel circuito maggiore.

Il greco è l'unico dei quattro a non aver ancora strappato matematicamente la qualificazione alle Finals di Torino e la otterrebbe solo con la vittoria del torneo. Dall'altra parte però il russo è determinato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e ad avere un epilogo migliore rispetto a Pechino, competizione nella quale è stato battuto nell'atto conclusivo da Jannik Sinner.

L'unico precedente fra i due in un Atp 500 risale ai quarti di Basilea nel lontano 2018: in quell'occasione successo in tre set per il nativo di Mosca, che ha vinto anche l'ultimo scontro diretto agli Internazionali d'Italia.

A seguire, non prima delle 15:30, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare Andrey Rublev, in un periodo ottimo di forma. I due atleti si giocano sostanzialmente il quarto posto in classifica, attualmente occupato dall'italiano: il russo, con la vittoria, si avvicinerebbe tantissimo e in finale o a Parigi-Bercy potrebbe completare il sorpasso.

L'altoatesino ha mostrato un livello incredibile in queste prime partite sul cemento indoor e i precedenti lasciano ben sperare. Infatti, il nativo di San Candido è avanti 3-2 negli scontri diretti e ha perso soltanto quando si è dovuto ritirare (proprio a Vienna nel 2020 dopo tre game e al Roland Garros nel terzo set).

ATP 500 Erste Bank Vienna Open Order of Play (OOP) 2023-10-28



2:00PM

Medvedev [1] vs. Tsitsipas [4]



3:30PM

Rublev [3] vs. Sinner [2]

Arevalo / Rojer [3] vs. Ram / Salisbury [2]#ATP #ATP500 pic.twitter.com/BGaccK8Wuh — Order Of Play Tennis (@ooptennis) October 27, 2023

Reso noto anche il programma delle semifinali a Basilea.

Il 'nuovo' Holger Rune, seguito da coach Boris Becker, sfiderà Felix Auger-Aliassime mentre Hubert Hurkacz dovrà vedersela col francese Ugo Humbert.