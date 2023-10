Medvedev, l'incredibile dato: raggiunto Carlos Alcaraz in una speciale classifica

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Nel primo match in programma a Vienna, la testa di serie numero 1 del torneo Daniil Medvedev ha battuto nel derby russo l'amico Karen Khachanov. Medvedev è il campione in carica dell'Erste Bank Open.

Il tennista moscovita si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 al termine di un match combattuto e con numerosi scambi prolungati.

Medvedev ha vinto l’80 per cento di punti con il primo servizio e concedendo una sola palla break che gli è costata la sconfitta del secondo set.

Medvedev raggiunge Alcaraz nelle vittorie stagionali

Con questa vittoria, il tennista russo raggiunge lo spagnolo Carlos Alcaraz come tennista con più vittorie stagionali nel Tour a quota 63 (63-14 per il tennista russo e 63-9 per il talentuoso spagnolo, ndr.); inoltre vanta uno score di 11-3 nei quarti di finale quest’anno e un incredibile 9-1 sul cemento.

Il russo è a due vittorie dalla difesa del titolo a Vienna, a riguardo c’è un dato singolare in quanto il moscovita non ha mai vinto 2 volte lo stesso torneo nel Tour nonostante un palmarès di 20 titoli ATP.

Nella classica intervista in campo Medvedev ha dichiarato: “Spero di poterne vincere un altro, non si sa mai," ha detto riguardo la difesa del titolo. "Il tennis è uno sport forte e abbiamo avversari forti. Quindi spero di poter ottenere almeno un’altra vittoria o forse di più.

Ho avuto una stagione fantastica... Ma non è ancora finita; quindi, voglio provare a finirla ancora più forte.

È stata una partita molto combattuta, quindi ovviamente devi essere forte mentalmente ed è stata lunga", ha dichiarato.

"Ma alla fine, un break per ogni set. Quindi sono felice di essere riuscito a farne due, mentre lui ne ha fatto solo uno." Con questa sconfitta Khachanov ha messo fine alle sue possibilità di qualificarsi per le Nitto ATP Finals di fine anno.

Attualmente è in posizione numero 14 e dista 895 da Holger Rune che occupa l’ultima posizione utile ,con solo il Masters 1000 di Parigi Bercy rimasto come torneo prima della conclusione.