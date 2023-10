Atp Vienna - Sinner bestia nera di Sonego. Medvedev e Tsitsipas ai quarti con fatica

© Emmanuel Wong

Jannik Sinner si conferma spietato nei derby e una sorta di bestia nera per Lorenzo Sonego, che ha avuto la sfortuna di incrociarlo per ben 4 volte in questa stagione. L'altoatesino ha dominato il match e conquistato l'accesso ai quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, eguagliando così il risultato dello scorso anno.

Il talentuoso 22enne sembrerebbe in ottima forma e un'ulteriore prova è arrivata a circa 24 ore dopo la sfida vinta ai danni di Ben Shelton sul cemento indoor austriaco. L'atleta nativo di San Candido è partito alla grande e al terzo game ha piazzato subito il break alla prima occasione utile concessa dal suo avversario.

Il torinese ha provato a tenere testa ma l'intensità di gioco dell'amico connazionale è stata difficile da gestire o limitare per lunghi tratti del confronto. Sul 3-1 il 28enne è riuscito ai vantaggi, annullando anche due palle break, a restare in scia nel punteggio.

Mentre Sinner non ha faticato a conservare il servizio (grazie al 72% di prime messe in campo nel primo set), Lorenzo ha dovuto soffrire praticamente a ogni turno, fatta eccezione per quello in apertura vinto a zero. Sul 4-2 il numero quattro del mondo ha accelerato ulteriormente e ottenuto un secondo break di vantaggio, che l'ha portato a chiudere 6-2 il parziale.

Nel secondo Sonego è riuscito a mantenere la battuta nei primi turni: sul 3-2 Jannik ha dovuto annullare due palle break per evitare di rincorrere nel risultato. Nel game successivo è stato l'altoatesino a trovare il break decisivo, che lo ha portato a conquistare il set (6-4).

Un dato su tutti si è confermato: Jannik Sinner ha servito l'83% di prime palle, migliorando la statistica già impressionante della scorsa partita. Al prossimo round l'italiano giocherà contro Frances Tiafoe (potrebbe vendicarsi di quella sconfitta subìta nel 2021) o Gael Monfils.

Gli altri ottavi di finale a Vienna

Tanta fatica in più per Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas per raggiungere i quarti. Il campione in carica ha rimontato un Grigor Dimitrov particolarmente ispirato in questo periodo, che alla fine ha ceduto col punteggio di 3-6, 6-2, 6-4.

Il greco aveva vinto il primo set contro il ceco Tomas Machac, un altro giocatore del momento, prima di perdere il secondo 6-4. Nel parziale decisivo la quarta testa di serie del tabellone ha recuperato uno svantaggio di 4-1 e ha chiuso 7-5 in suo favore, tirando così un sospiro di sollievo.

Con 700 punti circa di vantaggio sul nono, Tsitsipas sembra sempre più a un passo dalla qualificazione alle Nitto Atp Finals. La sorpresa di giornata a Vienna è stata senza dubbio la vittoria di Borna Gojo sullo statunitense Tommy Paul (6-3, 6-4): il croato sarà l'avversario di Stefanos, mentre Medvedev affronterà nel derby tutto russo Karen Khachanov.