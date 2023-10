Andrey Rublev supera Arnaldi a Vienna e stacca il pass per le Atp Finals di Torino

© Lintao Zhang/Getty Images

Andrey Rublev è il quinto qualificato alle ATP Finals di Torino. Il tennista russo ha conseguito il suo obiettivo battendo con il punteggio di 7-5, 6-3 Matteo Arnaldi agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna.

Il nativo di Mosca sta vivendo la migliore stagione in carriera; una stagione in cui ha conquistato il primo Masters 1000 in carriera a Montecarlo e raggiunto i quarti di finale in tre Slam su quattro. Rublev è riuscito a mostrare maggiore lucidità nei momenti importanti del match con Arnaldi e portato a casa una vittoria dal sapore speciale.

Andrey Rublev batte Arnaldi a Vienna e vola alle ATP Finals di Torino

Il russo è stato bravo ad annullare, grazie a un servizio vincente, una palla break nel settimo game e a non lasciarsi condizionare dal set point sprecato sul 5-4 spedendo largo un passante non impossibile.

Arnaldi si è fermato a un passo dal tie-break, quando non ha coperto bene la rete e ceduto la battuta. Un solo break ha fatto la differenza nella seconda frazione di gioco. Forte del vantaggio acquisito, Rublev ha sorpreso in risposta Arnaldi in apertura trovando un fantastico lob.

Il russo è andato una sola volta in difficoltà nei suoi turni di battuta, ma non ha concesso nessuna opportunità di contro break all’azzurro. “È una grande notizia. È fantastico.

Non sapevo che in caso di vittoria oggi, avrei ottenuto la qualificazione matematica. Non vedo l’ora di giocare le Finals e prendere parte a questo torneo per un altro anno” , ha commentato Rublev al termine dell’incontro con Arnaldi ai microfoni dell'ATP.

Il suo avversario ai quarti di finale dell'Erste Bank Open sarà Alexander Zverev. Il russo si è unito a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Restano ancora tre posti disponibili per i tennisti impegnati negli ultimi tornei della stagione.

I maggiori indiziati per iscrivere il proprio nome alla lista sono sicuramente Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. Sarà invece bagarre tra Holger Rune, Taylor Fritz, Hubert Hurkacz e Casper Ruud; mentre non hanno perso ancora le speranze, almeno sulla carta, Alex de Minaur e Karen Khachanov.