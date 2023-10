Atp Vienna - Day 4: Tre italiani in campo: derby interessante tra Sinner e Sonego

© Sarah Stier/Getty Images

Un programma di gare molto interessante andrà in scena all'Atp 500 di Vienna nella giornata di giovedì. Tutti i tennisti impegnati andranno alla ricerca del pass per i quarti di finale, con l'obiettivo di proseguire l'avventura nella competizione austriaca.

Ad aprire le danze sul campo centrale, a partire dalle ore 11:45, ci sarà l'italiano Matteo Arnaldi: il 22enne di Sanremo, il secondo azzurro a raggiungere in questa stagione la quota di 50 vittorie, sarà opposto all'ostico russo Andrey Rublev.

La testa di serie numero 3 del tabellone vuole chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Torino e ha bisogno di vincere per essere matematicamente alla manifestazione riservata ai migliori otto: l'incontro contro il 46esimo del mondo sarà tutt'altro che facile, soprattutto per il livello trovato da Arnaldi dagli Us Open.

Non prima delle 2 toccherà a Daniil Medvedev il difficile compito di battere un Grigor Dimitrov particolarmente ispirato nel circuito in queste settimane. Il russo, con il pass per Torino già in tasca, vuole prepararsi giocando match importanti sul cemento indoor e ha il dovere di difendere il titolo a Vienna conquistato lo scorso anno.

A seguire il greco Stefanos Tsitsipas è atteso da una partita non facile contro il talento ceco Tomas Machac, che ha intenzione di regalarsi una vittoria di spessore contro un atleta come il 25enne di Atene che non sta vivendo di certo la sua miglior annata della carriera.

Si termina coi match della parte più bassa del tabellone

La sessione 'serale', con inizio alle ore 17:30, sarà aperta dall'avvincente derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Dopo Montpellier, Halle e Us Open, i due si riaffronteranno per la quarta volta quest'anno: il torinese riuscirà a battere il connazionale e interrompere la sua imbattibilità nelle partite contro un altro azzurro? Poi saranno Frances Tiafoe e Gael Monfils a dare spettacolo al pubblico austriaco presente sugli spalti: il confronto fra i due grandi protagonisti promette scintille.

Ecco il programma completo del day 4 all'Atp 500 di Vienna.