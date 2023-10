Atp Basilea - Vincono le teste di serie: Ruud e Fritz, passi in avanti per le Finals?

© Lintao Zhang/Getty Images

La lotta per aggiudicarsi gli ultimi posti per le Nitto Atp Finals passa sicuramente dall'Atp 500 di Basilea. La bagarre è entrata nel vivo e diversi tennisti che hanno mantenuto vive le speranze di qualificazione si sono iscritti al torneo svizzero in questa settimana.

Nella giornata di mercoledì le teste di serie si sono confermate e hanno tutte vinto le loro rispettive partite. Il norvegese Casper Ruud, finalista al Roland Garros e desideroso di riscattare una stagione piena di alti e bassi con la partecipazione alla manifestazione di Torino, è partito nel migliore dei modi eliminando il vincitore del 250 di Anversa (il kazako Alexander Bublik).

Il numero 2 del tabellone ha conquistato un combattuto primo set al tie-break col punteggio di 7-5, prima di prendere il largo nel secondo (6-2). Il prossimo avversario di Ruud sarà il tennista svizzero Dominic Stricker.

Lo statunitense Taylor Fritz ha evitato di farsi sorprendere dall'australiano Max Purcell, che ha dato filo da torcere allo statunitense. Grazie a due tie-break, terminati 9-7 e 7-4, l'americano è rimasto in tabellone e ha risposto al successo di martedì del danese Holger Rune.

I due occupano rispettivamente l'ottava e la nona posizione nella classifica Race e potrebbero giocarsi l'ultimo posto utile fino all'ultima settimana disponibile. Una bella affermazione anche per Felix Auger-Aliassime, che ha cominciato con una prova positiva l'avventura a Basilea.

Il canadese, testa di serie numero 6, ha dominato con un netto 6-3, 6-2 il giovane giocatore di casa Leandro Riedi. Ora la sfida con Botic van de Zandshulp per accedere ai quarti di finale. Anche il polacco Hubert Hurkacz è avanzato agli ottavi dopo aver superato il tedesco Jan-Lennard Struff (6-1, 6-4).

Il match più lottato dell'intera giornata è stato conquistato dal francese Ugo Humbert su Marcos Giron.

A Vienna passa Zverev

Nell'altro Atp 500 a Vienna Karen Khachanov e Alexander Zverev sono stati i primi tennisti a qualificarsi per i quarti di finale.

Il tedesco ha battuto il britannico Cameron Norrie senza particolari problemi (6-2, 6-4) e continua così a blindare il suo settimo posto nella Race.