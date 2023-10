Taylor Fritz punta le ATP Finals: il messaggio dopo l'esordio vincente a Basilea

© Lintao Zhang/Getty Images

Questa settimana, nel torneo ATP 500 di Basilea (Svizzera) ,sono impegnati diversi protagonisti della corsa alle ATP Finals di fine anno. Tra questi c’è l’americano Taylor Fritz numero 9 della recente classifica ATP e testa di serie numero 3 del torneo svizzero.

L’americano oggi ha vinto con il punteggio di 7-6 (7) 7-6 (4) contro l’australiano Max Purcell numero 41 della classifica mondiale nel suo match d’esordio del torneo e nel prossimo turno se la vedrà contro il russo Alexander Shevchenko.

Fritz ha vinto un duro match; è stato in grado di recuperare uno svantaggio di 5-1 nel tie-break del primo set annullando inoltre set point prima di vincere la frazione con il punteggio di 9-7 e nel secondo set si è trovato avanti due volte di un break prima di cedere il servizio in entrambe le situazioni e vincere per 7-4 il tie-break del secondo set.

Le parole dell'americano al termine del match contro Purcell

Fritz è inoltre arrivato in Svizzera dopo un deludente swing asiatico che lo ha visto protagonista in negativo con uno score di 2 vittorie e 2 sconfitte tra i tornei Masters 1000 di Shanghai e Atp 500 di Tokyo; con questi risultati ha messo in pericolo la propria partecipazione al Torneo dei Maestri di fine anno (torneo in cui è arrivato in semifinale nel 2022 perdendo contro il futuro campione Novak Djokovic, ndr.) A riguardo l’americano ha dichiarato:” Per quanto riguarda la mia posizione nella Race, penso di essere in una buona posizione", ha detto Fritz dopo la partita.

"Ho buone possibilità se riesco a ottenere un grande risultato una delle prossime due settimane [a Basilea o Parigi]".

Per quanto concerne il match odierno ha sottolineato: ”Sono stato fortunato a vincere il primo set.

Ho giocato molto bene alcuni punti davvero importanti nei momenti decisivi del tie-break", ha detto Fritz. "Nel primo set ho avuto una buona reazione. Nel secondo set ho servito bene, ho risposto meglio ma ho reso le cose piuttosto complicate. Ma sono stato fortunato a concentrarmi nuovamente e giocare un buon tie-break."