Atp Race - Rublev a un passo dalla qualificazione. È bagarre per gli ultimi posti

© Lintao Zhang/Getty Images

La bagarre è ancora accesa e nel vivo per accaparrarsi gli ultimi posti disponibili. Le Nitto Atp Finals conoscono in questo momento 'solo' la metà dei protagonisti nel torneo di singolare: il campione serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e il talento italiano Jannik Sinner sono riusciti nelle scorse settimane a superare il limite di punti necessario per essere sicuri di prendere parte alla manifestazione di fine anno, in programma da domenica 12 novembre.

Per tutti gli altri, coloro che naturalmente sono rimasti in corsa, la grande lotta continuerà negli appuntamenti di Basilea o Vienna (due Atp 500) e a Parigi-Bercy (l'ultimo Master 1000 della stagione), che risulteranno con ogni probabilità decisivi per scoprire i restanti migliori giocatori dell'anno.

Grazie alla finale conquistata in quel di Shanghai, l'altro russo Andrey Rublev è praticamente a un passo dalla qualificazione e sarebbe così il quinto a riuscirci: restano 100 da punti da ottenere al nativo di Mosca, che vuole raggiungere l'obiettivo già in Austria.

Più indietro ma forse con un margine rassicurante sui diretti avversari il greco Stefanos Tsitsipas, di recente in semifinale all'Atp 250 di Anversa, nel quale ha però mancato l'occasione di vincere il titolo e archiviare probabilmente del tutto il discorso qualificazione.

Con 3705 però, il 25enne di Atene può gestire il vantaggio e garantirsi nuovamente un posto per Torino, nonostante una stagione non esaltante dal punto di vista dei risultati rispetto alle aspettative di inizio anno.

La settima piazza al momento è occupata da Alexander Zverev, che può giocarsi delle chances importanti per essere della partita in Italia tra qualche settimana. 3415 i punti raccolti finora dal tedesco, che deve difendersi dai possibili assalti dei rivali negli ultimi appuntamenti in programma nel circuito Atp.

Stesso obiettivo per Holgsr Rune, che ha meno di 100 punti di margine sul nono Taylor Fritz e dovrà ritrovare fiducia e condizione già da Basilea per essere a Torino. Anche Casper Ruud e Hubert Hurkacz sono ancora in corsa ma avranno bisogno di risultati importanti per superare la concorrenza.