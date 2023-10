Atp Anversa - Fils beffa Tsitsipas e conquista la finale. A Stoccolma Monfils resiste

© Laurie Dieffembacq/Getty Images

Domenica 22 ottobre Stefanos Tsitsipas giocherà una finale nell'Atp 250 di Anversa, ma nel torneo di doppio. Il tennista greco non è riuscito a strappare l'atto conclusivo in singolare, per mano di un Arthur Fils in gran forma e abilissimo a essere più efficace nei momenti cruciali della sfida, e si è dovuto accontentare di imporsi in semifinale in coppia con suo fratello Petros.

Un'occasione non sfruttata a pieno per il 25enne, che resta così abbastanza distante dal quinto posto della classifica Race (occupato dal russo Andrey Rublev, molto vicino a qualificarsi matematicamente per le Finals di Torino), ma allo stesso tempo ha un margine consistente di punti sui diretti avversari con circa tre settimane ancora tutte da vivere nel tour.

Il match è stato piuttosto combattuto e ha divertito gli spettatori presenti sul campo centrale. Nel primo set i due si sono ben difesi nei diversi turni di servizio, annullando le poche palle break concesse al rivale e spingendosi al tie-break.

Grazie a un mini-break sul 5-4, il francese ha colto l'opportunità di servire con successo per prendersi il parziale (7-5). Nel secondo, sulle ali dell'entusiasmo, il transalpino ha subito strappato la battuta al nativo di Atene.

Fils è arrivato a servire per chiudere la contesa ma ha dovuto fare i conti con la reazione improvvisa di Tsitsipas, che non ha mollato e alla quarta chance di break è tornato in partita. Nel tie-break però è stato di nuovo il francese ad avere la meglio, ottenendo l'accesso in finale.

Ora la sfida, a partire dalle ore 16:30, con l'ostico kazako Alexander Bublik, che non ha avuto tanti problemi nel match contro il tedesco Marterer (doppio 6-4).

Monfils in finale

Sarà Gael Monfils il grande favorito per il titolo dell'Atp 250 di Stoccolma.

Il tennista francese sta vivendo una gran settimana in Svezia e anche in semifinale si è imposto sul serbo Laslo Djere in due set: 7-5, 6-2 il risultato che ha consentito all'esperto giocatore transalpino di giocarsi le sue chances per mettere in bacheca il 12esimo trofeo della carriera.

Sfiderà la sorpresa Pavel Kotov, che ha battuto Miomir Kecmanovic per 6-4, 6-3 dopo aver superato nel corso della competizione atleti di rilievo come Eubanks, Sonego e Griekspoor.