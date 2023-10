Boris Becker ne è certo: “Holger Rune è un diamante che…”

© Getty Images

Il tennista danese Holger Rune ha di recente iniziato una nuova collaborazione con la leggenda tedesca Boris Becker che andrà a sostituire nel boxe di Rune la figura di Patrick Muratoglou. Il tedesco ha parlato apertamente di cosa significhi per lui essere stato richiesto dal danese, uno dei tennisti più promettenti al mondo, e ne analizza le grandi virtù e gli aspetti su cui lavorare per portarlo a un livello superiore.

Dopo una prima metà di stagione molto positiva, il danese è immerso in una profonda crisi di gioco, di risultati e anche di identità, che lo ha portato a cercare nuove strade verso il successo. La rottura con Patrick Mouratoglou era prevedibile, ma non così tanto che lui abbia iniziato a lavorare con Boris Becker.

A pochi mesi dall'uscita di prigione, la leggenda tedesca del tennis vive un'avventura davvero interessante come allenatore dei Rune, di cui parla diffusamente nelle parole raccolte da Eurosport.

Boris Becker dichiara: "Confido di essere di aiuto per la qualificazione di Rune alle Finals 2023"

"Sono sempre stato molto interessato perché è un tennista con molto talento, impegno e carattere", rivela Boris, che ha deciso totalmente di allenare Holger dopo aver trascorso una settimana con lui e la sua squadra a Monte Carlo.

"Ho avuto un lungo colloquio con sua madre, Aneke, e anche con il suo preparatore fisico, in cui abbiamo concordato che saremo noi tre a formare presto la squadra che accompagnerà Rune. Sarò con lui a Basilea e a Parigi-Bercy.

Confido di essere di grande aiuto per qualificarlo alle ATP Finals del 2023", ha sottolineato il tedesco. È noto che Becker ha allenato Novak Djokovic, un tennista pieno di temperamento che a volte perde la pazienza in campo.

Boris vede dei parallelismi in questo senso con Rune, ma crede che il danese abbia molto margine di miglioramento nella gestione emotiva e nell'aspetto mentale. "Holger è un diamante grezzo che ha bisogno di essere lucidato.

Novak ha avuto momenti in cui non era in campo, ma ha rapidamente dato il giusto ritmo a tutti i livelli. Non si tratta di cacciare tua madre dal campo per cercare di concentrarsi (Rune lo ha fatto in alcune occasioni). È tutta questione di attitudine, è quello che determina se vinci o meno tante partite.

Voglio capire qual è la vera motivazione di Holger. Non può andare in Cina senza avere ben chiaro cosa lui cerca: vincere una partita, fare punti per la classifica...", ha commentato il tedesco.



"Devo discutere molto bene con lui quali sono i suoi obiettivi principali nella sua carriera da tennista e come vuole provare a raggiungerli.

Dobbiamo lavorare molto su aspetti come atteggiamento, mentalità, intelligenza emotiva... Alcune idee mi frullano già per la testa", assicura Boris Becker che inizia un entusiasmante percorso professionale con Holger Rune, tennista che potrà aiutarlo moltissimo in vari aspetti del gioco e aiutarlo a conquistare quella gloria a cui sembra predestinato per via talento e potenziale