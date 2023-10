Gael Monfils raggiunge Novak Djokovic e Rafael Nadal: il dato

© Twitter Gael Monfils/fair use

Questa settimana si stanno tenendo i primi tornei su cemento indoor; si stanno infatti giocando l’ATP 250 di Antwerp (Belgio) e l’ATP 250 di Stoccolma (Svezia) che proietteranno il tour verso il rush finale con il Masters 1000 di Parigi Bercy, le finali di Coppa Davis di Malaga e le Nitto ATP Finals di Torino (torneo in cui si sfideranno i migliori 8 tennisti della stagione e in cui ci sarà anche l’altoatesino Jannik Sinner, ndr.).

Per quanto riguarda il torneo svedese, uno dei semifinalisti è il trentasettenne francese Gael Monfils; Gael dopo la vittoria con Mannarino con il punteggio di 7-5 7-6 (3) è diventato il tennista più anziano a raggiungere la semifinale a Stoccolma ed inoltre ha raggiunto la semifinale numero 70 della propria carriera.

Monfils e l'incredibile dato

Con la semifinale odierna in cui affronterà il serbo Laslo Djere, Monfils è il quarto tennista attivo a raggiungere questo traguardo alle spalle del serbo e 24 volte campione Slam Novak Djokovic con 183 semifinali ( 136 vinte e 47 perse), il tennista spagnolo e 22 volte campione Slam Rafael Nadal con 177 semifinali raggiunte a livello ATP (bilancio di 130 vittorie e 47 sconfitte) e il campione scozzese e 3 volte vincitore Slam Andy Murray che vanta 102 semifinali a livello ATP ( bilancio di 71 vittorie e 31 sconfitte) ; Monfils invece ha convertito in una finale solo 33 delle semifinali raggiunte in carriera e oggi cercherà di giocare la trentaquattresima finale della propria carriera.

L’ultima finale del tennista di Parigi risale al torneo ATP 250 di Adelaide in cui vinse contro il russo Aslan Karatsev ; Monfils, infatti, nel Masters 1000 del Canada durante il secondo set contro il britannico Jack Draper si è infortunato al tendine d’Achille tornando nel circuito solo a Marzo nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il non aver potuto competere non ha aiutato il francese che solo nei Masters 1000 di Agosto ha ritrovato la propria forma e il proprio tennis atletico e spettacolare.