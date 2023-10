Atp Anversa - Tsitsipas in semifinale, ora ostacolo Fils. Stoccolma, derby a Monfils

© Hu Chengwei/Getty Images

Stefanos Tsitsipas fa decisamente sul serio in quel di Anversa. Il giocatore greco si è preso con forza le semifinali dell'Atp 250 austriaco, sbarazzandosi con un doppio 6-3 del tedesco Yannick Hanfmann. Con una bella prestazione il tennista 25enne ha rilanciato le sue quotazioni di vincitore della competizione: le possibilità sono decisamente alte per il nativo di Atene, che è la principale testa di serie del main draw e ha l'occasione concreta di accorciare nella classifica Race sul russo Andrey Rublev e avvicinare la qualificazione matematica alle Finals di Torino.

Nel primo set Tsitsi ha piazzato il break nel sesto gioco, mentre nel secondo ha difeso il suo turno di servizio sul 2-3 e ha poi strappato per ben due volte la battuta al suo avversario, chiudendo la partita. Ora il greco dovrà sfidare in semifinale il giovane ostacolo francese Arthur Fils, che ha battuto il canadese Varillas per 6-0, 6-3.

Resta in tabellone anche il kazako Alexander Bublik, abile a imporsi in tre set sul transalpino Perricard, che dovrà vedersela col tedesco Maximilian Marterer. Nell'Atp 250 di Stoccolma è stato Gael Monfils a spuntarla nell'interessante derby contro il connazionale Adrian Mannarino, numero 2 del tabellone.

L'esperto francese ha conquistato ai vantaggi il primo parziale (7-5), poi ha avuto la meglio nel tie-break del secondo, accedendo alle semifinali del torneo svedese. Affronterà il serbo Laslo Djere, che ha superato dopo una durissima lotta il ceco Tomas Machac (5-7, 7-6, 6-4).

L'altra semifinale vedrà protagonisti il russo Pavel Kotov (ha eliminato l'olandese Tallon Griekspoor) e l'altro serbo Miomir Kecmanovic.

A Monastir resta Paolini

Lucrezia Stefanini non è riuscita a raggiungere Jasmine Paolini nelle semifinali del Wta 250 di Monastir.

La tennista italiana è stata sconfitta dalla francese Clara Burel, testa di serie numero 8 del tabellone principale, col punteggio abbastanza netto di 6-3, 6-1. Resta una buonissima settimana per l'azzurra, che salirà da lunedì all'incirca in 120esima posizione.