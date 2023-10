Carlos Alcaraz, che numeri: il dato che vede avanti lo spagnolo su Novak Djokovic

© Alamy Stock Photo

Dopo il deludente swing asiatico concluso con una cocente eliminazione contro il bulgaro Grigor Dimitrov negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato un periodo di pausa dalle competizioni.

Il numero due del mondo ha scelto in modo precauzionale di saltare il 500 di Basilea, dal 23 al 29 ottobre, per avere più tempo a disposizione per recuperare dall’’infiammazione al piede sinistro e il fastidio ai muscoli glutei accusati in questi ultimi giorni: "Sfortunatamente non potrò giocare a Basilea quest'anno!

Ho un problema alla fascia plantare del piede sinistro e un affaticamento muscolare nella parte bassa della schiena, che necessita di cure per poter giocare il resto della stagione. Spero di vedervi tutti presto" ha affermato sui suoi canali social.

Unfortunately I will not be able to play in Basel this year! 🥲 I have a problem with the plantar fascia in my left foot and muscle fatigue in my lower back which need treatment so I can play the rest of the season.

I hope to see you all soon! pic.twitter.com/44MvsjQDVn — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 18, 2023