United Cup, ecco tutti i partecipanti: Cobolli con Sonego. Confermato Novak Djokovic

© Clive Brunskill/Getty Images

La stagione 2024 partirà per il secondo anno consecutivo dalla United Cup. La nuova manifestazione, che vede insieme giocatrici e giocatori della stessa nazionalità, si svolgerà nuovamente a cavallo tra la fine di un anno e l’inizio dell’altro: dal 29 dicembre al 7 gennaio in Australia, in particolare Perth e Sydney.

Il termine per le iscrizioni delle nazionali è oramai scaduto e sono state costruite le squadre. Per quanto riguarda l’Italia, si era già a conoscenza della presenza di Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.

Sono loro due i numeri uno della formazione della United Cup. dei rispettivi circuiti. Jannik Sinner preferisce un’altra programmazione per la seconda volta consecutiva; Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti scelgono una nuova strada.

Come questi ultimi due, anche Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Angelica Moratelli sono i quattro nomi che completano la squadra azzurra in trasferta in Australia.

Le altre nazionali

Sono altre le squadre che hanno portato i veri numeri uno nella United Cup.

È il caso della Serbia, che scenderà in campo con l’attuale numero uno del mondo Novak Djokovic. Con lui ci sarà Hamad Medjedovic, pupillo del ventiquattro volte campione Slam, Nikola Cacic; tra le donne Olga Danilovic, Natalija Stevanovic, Dejana Radanovic.

Per la Polonia, in campo i numeri uno dei rispettivi circuiti: ci saranno Iga Swiatek e Hubert Hurkacz in campo. La detentrice del titolo, gli USA, non avrà la super potenza che si è visto nella precedente edizione.

Mancano Frances Tiafoe e Madison Keys e rimarranno a disposizione per la competizione Taylor Fritz e Jessica Pegula. Tornano anche i numeri uno della Grecia: Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari guideranno ancora la nazionale ellenica.

L’Australia ha approfittato della wild card, dato che sono i padroni di casa, e schiererà Alex De Minaur e Ajla Tomljanović, che dovrebbe puntare il 2024 come data di rientro appieno nel circuito. La Germania in campo con Alexander Zverev e Angelique Kerber, altra giocatrice che ha scelto la United Cup per fissare il rientro.