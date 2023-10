Atp Anversa - Tsitsipas parte bene, eliminato Thiem. Diverse sorprese a Stoccolma

© Hu Chengwei/Getty Images

Cercare di archiviare il discorso Finals ottenendo i punti necessari per staccare la concorrenza. È questo uno degli obiettivi che Stefanos Tsitsipas deve raggiungere già dall'Atp 250 di Anversa, che può consentirgli di acquisire maggiore fiducia in vista degli ultimi impegni della stagione 2023.

Il suo esordio nell'European Open è stato molto positivo: il greco è riuscito a imporsi sull'ostico olandese Botic van de Zandschulp col punteggio di 7-5, 6-3. Ai quarti il nativo di Atene non si troverà di fronte il giocatore di casa Dominic Thiem, che è stato estromesso dal tabellone principale col rammarico dei tanti appassionati austriaci per mano del tedesco Yannick Hanfmann.

La testa di serie numero 5 del main draw è stato in grado di avere la meglio sull'ex vincitore degli Us Open al termine di una durissima battaglia: 6-4, 5-7, 6-4 il punteggio che ha permesso al 31enne ora di incrociare Tsitsipas.

Non è mancato lo spettacolo tra Hugo Gaston e Jan-Lennard Struff: dopo il primo set vinto dal tedesco per 7-5, due tie-break lottatissimi (7-5 e 13-11 nel decisivo parziale) hanno regalato la vittoria in rimonta al francese.

Ora dovrà vedersela col tedesco Maximilian Marterer, che l'ha spuntata in due set sul portoghese Nuno Borges.

I risultati a Stoccolma

Ha sorriso la Francia al termine della giornata di giovedì all'Atp 250 di Stoccolma.

Il numero 2 del tabellone Adrian Mannarino è stato abile a battere con un doppio 6-4 la minaccia Roman Safiullin, reduce da buonissime prestazioni in Cina. Sarà derby transalpino ai quarti di finale: uno dei favoriti attualmente per la conquista del titolo, vista la sconfitta di Holger Rune, dovrà affrontare il pericoloso connazionale Gael Monfils, che si è sbarazzato dell'austriaco Filip Misolic (6-4, 6-3).

Continua a stupire il ceco Tomas Machac, che in Svezia ha sorpreso l'esperto svizzero Stan Wawrinka, sconfitto con un netto e forse inaspettato 6-4, 6-1. Successo per il tennista di casa Elias Ymer, che ha superato il croato Dino Prizmic per 6-3, 3-6, 6-2.