Holger Rune, la crisi è senza fine: un dato parla chiaro

Il 2023 si appresta ormai alle battute finali del mondo del tennis, e questo sport ci ha già regalato importanti segnali. Il numero uno al mondo Novak Djokovic non ha alcuna voglia di abdicare: il serbo ha 36 anni ma in questa stagione ha vinto tre titoli del Grande Slam e ha perso solo in finale contro Carlos Alcaraz, vincitore nello storico torneo di Wimbledon.

Ma oltre allo spagnolo e al serbo c'è di più. Il russo Daniil Medvedev si è confermato terzo incomodo tra i due; oltre agli ottimi risultati su cemento c'è da segnalare i suoi progressi sia su terra che su erba.

E una bella notizia per il tennis italiano: tra i big del circuito c'è anche il nostro Jannik Sinner. L'azzurro è quarto sia nella Race che nel Ranking Atp ed è già qualificato per le Atp Finals di Torino, evento che vede protagonisti i migliori atleti al mondo.

Alcaraz, Sinner e il danese Holger Rune: in questa stagione diversi tifosi hanno parlato di questi tre come dei nuovi Big Three, naturalmente è presto, i palmares sono ben diversi ma ci sono grosse aspettative su questi tre atleti.

Saranno le aspettative o i problemi fisici, o anche altro, ma gli ultimi mesi del tennista danese Holger Rune sono un vero incubo. Il tennista - attualmente numero 6 del ranking Atp - è in netta difficoltà e lo si vede in ogni torneo che disputa.

Rune ha vinto solo 1 degli ultimi 11 match stagionali, il 29 Settembre scorso contro il canadese Felix Auger Aliassime, un altro giovane talento in netta quanto evidente crisi. Anche questa settimana Rune ha perso, ha ceduto 7-6;6-2 nel match di ieri valido per il primo turno del torneo di Stoccolma.

Numeri impietosi e un tennista che appare il lontano parente di quello ammirato nel recente passato, basta pensare alla vittoria di Parigi-Bercy 2022 in finale su Novak Djokovic. E ora ci sono anche punti da difendere. Per Rune non è semplice e in tanti aspettano che riesca a mettere da parte questa crisi.

A fine match ieri ha parlato di buone sensazioni, ma queste parole sembrano sempre più frequenti nelle ultime settimane. E arrivano di pari passo con le sconfitte. Il tennis cerca i suoi Big Three, ma intanto c'è ancora molto da dimostrare. E Rune ha bisogno di uscire dalla crisi.