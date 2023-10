Atp Tokyo - Eliminati Hurkacz e Ruud. Lorenzo Sonego perde contro Kotov a Stoccolma

© Lintao Zhang/Getty Images

Due grandi sorprese hanno caratterizzato il Day 3 del torneo ATP 500 di Tokyo. Hubert Hurkacz e Casper Ruud sono infatti stati eliminati e hanno perso terreno nella corsa alle ATP Finals di Torino. Il primo, reduce dal successo ottenuto al Masters 1000 di Shanghai, non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni e si è fermato all’esordio contro Zhizhen Zhang.

Il tennista cinese si è preso l’immediata rivincita su Hurkacz, che lo aveva a sua volta battuto agli ottavi di finale al Rolex Shanghai Masters la scorsa settimana. Il match è stato identico a quello giocato in Cina, ma a trionfare al tie-break del set decisivo ci ha pensato Zhang.

Il cinese ha vinto in rimonta con un importante 3-6, 6-4, 7-6( 4) .

Atp Tokyo - Eliminati Ruud e Hurkacz. Fuori Sonego a Stoccolma

Ruud, da parte sua, non ha espresso il suo livello e ha ceduto con il punteggio di 3-6, 4-6 nel match di secondo turno con Marcos Giron.

L’americano è stato impeccabile al servizio nel primo parziale e ha trovato il break sull’1-1 spingendo con il dritto. Ruud ha reagito nel secondo set ed è passato meritatamente in vantaggio. Avanti 4-3, il norvegese ha vissuto un determinante passaggio a vuoto e ha subito due break di fila: in entrambi i casi Giron ha deciso di giocare in maniera aggressiva e abbattuto la difesa nemica.

Vincono e convincono Felix Auger-Aliassime e Tommy Paul, in grado di conquistare i quarti di finale a Tokyo. Il canadese ha superato con un sonoro 6-4, 6-1 Sebastian Ofner ed è tornato a collezionare due vittorie nello stesso torneo da Indian Wells; mentre l’americano ha portato a casa il derby a stelle e strisce con Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-4, 6-2.

Si è salvato rimediando a un brutto avvio di partita Ben Shelton. Jordan Thompson, dopo aver sconfitto Alexander Zverev, si è reso protagonista di un’altra grande prova. Shelton, però, non ha mai mollato e si è lasciato alle spalle il tie-break perso nel primo set senza paura.

Pavel Kotov, tennista proveniente dalle qualificazioni, ha posto fine al cammino di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccolma chiudendo con il punteggio di 6-4, 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il piemontese ha pagato a caro prezzo il complicato avvio, perché al giocatore russo è bastato il break siglato nel game inaugurale per portarsi in vantaggio di un set.

Tanti i rimpianti nella seconda frazione di gioco. Sonego ha recuperato in due circostanze il break di svantaggio, ma non ha cambiato l’andamento dei suoi turni di battuta. Sul 5-5, Kotov ha prevalso ancora in risposta e non ha fallito il secondo tentativo al servizio.

Avanzano anche Tallon Griekspoor e Roman Safiullin: i due hanno avuto la meglio rispettivamente su Emil Ruusuvuori e Thiago Seyboth Wild.