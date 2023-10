Next Gen Finals: tanti italiani ancora in corsa per un posto tra i migliori otto

© Clive Brunskill/Getty Images

È una corsa serratissima quella alle Next Gen Finals 2023, la sesta edizione del torneo di fine anno tra i migliori otto under 21 della stagione, da quest’anno in programma a Gedda. La competizione, disputatasi a Milano per le prime cinque edizioni, si terrà dal 28 novembre al 2 dicembre in Arabia Saudita, dopo che lo stato arabo ha ottenuto il bando per le edizioni 2023-2027.

Novità assoluta nel mondo del tennis, sia in termini di visibilità che in termini di pubblico, visto che si passerà dai 5 mila posti del PalaLido agli addirittura 62 mila dello Stadio Città dello sport Re Abd Allah.

Per quanto riguarda gli otto partecipanti, è ancora piuttosto incerto il parterre di protagonisti che prenderanno parte al torneo, tra rinunce obbligate e posti da assegnare. Scopriamo quali sono i tennisti in corsa per un posto nella competizione e la situazione degli under 21 italiani ancora in lizza per arrivare tra i migliori otto.

Ben Shelton è il favorito; per l’Italia ci sono Musetti e Cobolli

La prima posizione della race è occupata, neanche a dirlo, da Carlos Alcaraz, che per ovvie ragioni, forte degli 8445 punti conquistati quest’anno e vista la già sicura qualificazione alle Nitto Finals di Torino, non prenderà parte al torneo saudita.

Discorso simile per Holger Rune, che attualmente occupa l’ultimo posto disponibile nella corsa alle finali “dei grandi”, tallonato da Taylor Fritz. Anche in caso di mancata qualificazione, il tennista danese potrebbe però decidere di non prendere parte alle Next Gen Finals.

E allora testa di serie numero uno diventerebbe Ben Shelton, l’americano semifinalista agli Us Open, candidato numero uno per il successo finale. A seguire ecco Lorenzo Musetti, il quale però, come Rune, potrebbe decidere di dare forfait e rinunciare al titolo di under 21 dell’anno.

Quasi sicuro della qualificazione anche il 19enne francese Arthur Fils, spintosi, grazie ad un’ottima stagione, fino al suo best ranking (38°). Seguono poi il connazionale Luca Van Assche, lo svizzero Dominic Stricker e il serbo Hamad Medjedović.

Per quanto riguarda gli azzurri, sono ben 4 (compreso Musetti), i tennisti italiani nella top 15 della Next Gen Race. Flavio Cobolli è a un passo dalla qualificazione, occupando attualmente la nona posizione ma scalando di un posto grazie all’assenza di Alcaraz.

Più staccati invece Luca Nardi (12°) e Luciano Dardieri (15°), chiamati ad un mese da favola in termini di risultati per scalare ancora posizioni e rientrare tra i migliori otto. Una lotta accesissima, per un’edizione che potrebbe rivelarsi la più azzurra di sempre.