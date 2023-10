Atp Stoccolma - Sonego vince in rimonta. Zverev out a Tokyo

© Emmanuel Wong/Getty Images

Dopo la tournée asiatica i tornei Atp si suddividono questa settimana tra Tokyo in Asia e tornei in Europa a Stoccolma ed Anversa. Non ci sono i top ma ci sono diverse sfide molto interessanti. Si è conclusa da poco la sfida che ha visto l'esordio in campo del nostro Lorenzo Sonego, al debutto in quel di Stoccolma.

Sfida piuttosto dura e il tennista torinese ha mostrato ancora una volta di avere una tenacia e una forza di volontà fuori dal comune; non era semplice ma è riuscito a ribaltare la sfida contro il serbo Dusan Lajovic.

Due ore e venti di gioco e Sonego ha vinto con il risultato di 4-6;6-3;6-4. Primo set deciso da un break al primo gioco con i due che tengono sempre il servizio, Lajovic lo mantiene anche nell'ultimo gioco e chiude così 6-4.

In questa fase di match Sonego non si abbatte ma anzi fa la stessa identica cosa. 3 a 0 nei primi game e secondo set messo nel cassetto, Sonego difende il servizio e pareggia i conti in un set che scorre più veloce rispetto al precedente.

Nel parziale decisivo si va all'insegna dell'equilibrio, 4 a 4 e break decisivo nel nono game, un break che regala l'accesso al prossimo turno dove affronterà il vincente tra Eubanks e Kotov. Grande sorpresa in mattinata in quel di Tokyo.

Sascha Zverev, ancora in piena lizza per le Atp Finals di Torino (e tra i favoriti) esce al primo turno, sconfitto a sorpresa da Jordan Thompson. Due set e una vittoria netta con il tedesco che è apparso affaticato dopo gli ultimi impegni.

Vittoria sofferta ma che regala ottimismo al canadese Felix Auger Aliassime: due tiebreak (uno per testa) nel match contro Vukic ma il canadese non molla, reagisce e ottiene una vittoria che fa comunque morale in vista dei prossimi impegni.

Vince anche McKenzie McDonald contro l'australiano Purcell, lo regala in due set sofferti e ottiene il pass per il prossimo turno. Tanti tornei anche nel circuito femminile questa settimana e in queste ore si stanno disputando match con tenniste italiane nel torneo di Monastir.

Nel circuito femminile si disputa anche il torneo Wta di Nanchang, non ci sono grandi tenniste e ancora deve scendere in campo la testa di serie numero uno Haddad Maia. Buon esordio di Vera Zvonareva che nonostante l'età prova a restare competitiva e vince senza problemi al debutto.