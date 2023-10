Atp Race - Jannik Sinner saldo al quarto posto. Andrey Rublev a un passo dalle Finals

© Lintao Zhang/Getty Images

FOLLOW

Manca poco per l’ultimo grande appuntamento di stagione: dal 14 al 21 novembre ci saranno le Atp Finals, ancora a Torino. Il quadro per il torneo dei Grandi Maestri non è ancora concluso: sono quattro per ora i giocatori qualificati all’evento che si terrà al Pala Alpitour, nel capoluogo piemontese per la terza edizione consecutiva.

La Race viene guidata ancora da Novak Djokovic: nessun punto acquisito e altri punti non arriveranno a breve, dato che il suo rientro è fissato per il torneo 1000 di Parigi-Bercy. Segue Carlos Alcaraz, che tornerà in campo a Basilea, per il torneo 500 sul cemento indoor svizzero.

Terzo, in conformità al ranking Atp, c’è Daniil Medvedev: il tennista russo è il terzo qualificato alle Nitto Atp Finals, trofeo che ha già in bacheca dal 2020. Quarto e ultimo pass staccato per Jannik Sinner, che si conferma quarto nel ranking e quarto nella Race per Torino.

Quattro certezze e quattro posti vacanti: saranno settimane decisive.

Gli altri quattro pass

Non vincendo il Masters 1000 di Shanghai, per Andrey Rublev niente qualificazione matematica alle Finals, ma è questione di pochi punti per tornare a Torino dopo la presenza già nella scorsa stagione.

Sesto nella Race è Stefanos Tsitsipas, mentre settimo è Alexander Zverev: il greco cercherà subito subito ad Anversa, il tedesco a Tokyo. Chi rischia di più è Holger Rune: ad ora ottavo, con 3110 punti, fa fatica a essere incisivo nel tour dopo i numerosi problemi fisici.

Il danese va Stoccolma per cercare i suoi punti, per tenersi a debita distanza chi lo rincorre. Ma chi lo rincorre? A ora, sono tre i nomi che possono metterlo in difficoltà. In primis c’è Taylor Fritz, che va a Tokyo per alzare il suo punteggio nella Race, per ora fermo a 2965 punti in nona posizione.

Segue Casper Ruud, che vuole difendere la finale a Torino della scorsa stagione, scegliendo anche lui la capitale giapponese: per lui 2795 punti in questo momento. Dopo Shanghai, potrebbe rientrare in corsa anche Hubert Hurkacz: con i 1000 punti della finale del Masters, il polacco tocca quota 2775 punti e si iscrive alla corsa.