Atp Anversa - Draw: Tsitsipas testa di serie numero 1. Luca Nardi sfida subito Thiem

I tornei che si disputeranno nella parte finale di stagione saranno decisivi per assegnare i quattro posti ancora disponibili per le ATP Finals di Torino. Occhi puntati su Stefanos Tsitsipas ad Anversa. Il tennista greco ha portato a casa solo tre delle ultime otto partite disputate e non vince due incontri consecutivi da più di due mesi.

Una crisi che non ha trovato il suo epilogo nemmeno al Masters 1000 di Shanghai, dove Tsitsipas è uscito subito di scena perdendo contro Ugo Humbert. Il nativo di Atene occupa la sesta posizione nella Race e ha 650 punti di vantaggio su Taylor Fritz, il primo escluso secondo l’attuale classifica.

Considerando il rendimento di Tsitsipas, il gap potrebbe ridursi vistosamente alla vigilia del torneo di Parigi-Bercy.

Atp Anversa - Nardi sfida Thiem. Tsitipas testa di serie numero uno

Il greco sarà la testa di serie numero uno ad Anversa ed esordirà con il vincente della sfida tra Dominic Stricker e Botic van de Zandschulp.

Lo svizzero ha avuto la meglio su di lui agli US Open aggiudicandosi il quinto e decisivo set. Nello stesso quarto di finale di Tsitsipas sono stati sorteggiati Yannick Hanfmann, Dominic Thiem e Luca Nardi. Il tedesco affronterà uno dei tennisti provenienti dalle qualificazioni; mentre Nardi e Thiem daranno vita a un interessante match di primo turno.

L’italiano ha ricevuto una wild card e cercherà di sfruttare la sua occasione. I giocatori con la classifica migliore( con il ranking non ancora aggiornato dopo Shanghai, ndr) che chiudono la parte alta del main draw sono Juan Pablo Varillas e Arthur Fils.

Il peruviano, però, è atteso dalla partita con Fabian Marozsan. L’ungherese si è messo in mostra a Shanghai raggiungendo i quarti di finale. Solo Hubert Hurkacz, futuro campione dell’evento cinese, ha posto fine al suo cammino.

Sulla strada di Fils, invece, proveranno a ribaltare il pronostico Jaume Munar e Alexander Shevkenko. Jan-Lennard Struff, numero due del seeding, troverà dall’altra parte della rete Arthur Rinderknech o Hugo Gaston.

Un altro francese popolerà la sua porzione di tabellone: Richard Gasquet è il favorito per agguantare i quarti di finale. I maggiori indiziati, insieme a Struff, per spingersi fino alle semifinali dovrebbero essere Alexander Bublik e Roberto Carballes Baena.

Gli ostacoli più importanti sul proprio tragitto sono Daniel Elahi Galan e David Goffin.

Il tabellone completo