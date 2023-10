Andrea Vavassori bersagliato dagli haters: lo sfogo sui social

Atp Shanghai - Rublev supera anche Dimitrov in 2 set: in finale troverà Hurkacz 1 giorno fa

Una situazione che continua a diffondersi nel mondo dei tennis, soprattutto per quanto riguarda il circuito Challenger, nel quale i tennisti sono bersagliati molto spesso dagli scommettitori.

Grazie" è il duro sfogo scritto su Instagram. Questo è l’ultimo di tanti avvenimenti accaduti negli ultimi mesi, il tennista italiano Maestrelli in estate aveva segnalato questa tendenza condividendo i tanti messaggi ricevuti dopo una sua sconfitta e persino il finalista di Wmbledon 2021 Matteo Berrettini è andato incontro a questa situazione spiacevole.

Ho giocato un incontro fantastico contro un tennista davvero bravo che alla fine ha giocato in modo fantastico sotto pressione. Tre match point non sfruttati e un confronto combattuto fino alla fine. Questo è ciò che merito.

Vavassori ha affrontato il tennista libanese Hassan e dopo una battaglia di quasi 3 ore ha perso al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6(5); Vavassori ha avuto 3 match point in risposta nel dodicesimo game del terzo set ed è stato avanti di 2 minibreak nel tiebreak decisivo prima di subire 5 punti consecutivi dell’avversario che ha invece chiuso al primo match point.

Il doppista torinese che sta ottenendo risultati rispettabili anche in singolare, è stato impegnato nel torneo Challenger di Malaga uscendo ai quarti di finale in un derby italiano contro Mattia Bellucci e il giorno dopo ha affrontato le qualificazioni del torneo ATP 250 di Stoccolma (Svezia).

I social sono diventati ormai un’arma a doppio taglio per qualunque soggetto ne faccia uso e anche gli sportivi sono soggetti all’odio ormai che divampa a mezzo social; l’ultimo avvenimento è accaduto ieri e riguarda il tennista italiano Andrea Vavassori.

