Carlos Alcaraz si prende una piccola pausa dal tennis: le ultime

Dopo lo swing asiatico concluso con una cocente eliminazione contro il bulgaro Grigor Dimitrov negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha annunciato un periodo di pausa dalle competizioni. Lo spagnolo è stato scavalcato al numero 1 del mondo da Novak Djokovic a seguito della vittoria del 24° Slam da parte del serbo e in Asia era alla ricerca di punti importanti per avvicinarsi al serbo; lo spagnolo però non è riuscito nel suo obiettivo raggiungendo la semifinale nell’ATP 500 di Pechino e appunto gli ottavi nel Masters 1000 di Shanghai e restando attualmente al numero 2 della classifica ATP.

Secondo quanto riportato dalla rivista spagnola Marca, Alcaraz ha deciso di prendersi una settimana di pausa da ogni attività tennistica prima di tornare ad allenarsi presso la Ferrero Tennis Academy giovedì 19 ottobre.

Il quotidiano afferma inoltre che gli Swiss Indoors di Basilea (torneo di categoria 500, ndr.), il Masters di Parigi e le ATP Finals sono i tre eventi rimasti al momento nel programma del numero 2 del mondo e tentare di superare Djokovic nella classifica di fine anno.

Alcaraz:" In questo momento ho perso molte opportunità per finire l'anno da numero 1"

Dopo la cocente eliminazione a Shanghai, Alcaraz però ha dichiarato che è diventato più difficile per lui concludere la stagione da numero 1:” Con questa sconfitta, sono un po' più avanti e sarà più dura se voglio essere il numero 1.

Ho alcuni tornei davanti, quindi cercherò di fare del mio meglio. Cercherò di vincerli se voglio avere la possibilità di finire l'anno da numero 1. Non lo so, ma in questo momento ho perso molte opportunità per farcela", ha detto.

Ricordiamo che il serbo difenderà importanti punti a fine anno tra cui la vittoria delle Nitto ATP Finals, la finale persa contro il danese Holger Rune nel Masters 1000 di Parigi e la vittoria dell’Astana Open 500 battendo in finale il tennista greco Stefanos Tsitsipas; il tennista spagnolo , invece , causa infortunio durante i quarti del torneo Masters 1000 di Parigi non ha partecipato alle Finals a Torino di fine anno e difende la semifinale nel torneo indoor dell’ATP 500 di Basilea (persa contro il futuro campione Fèlix Auger-Aliassime,ndr.).