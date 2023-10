Atp Stoccolma - Draw: Holger Rune in cerca di riscatto. In campo Lorenzo Sonego

© Emmanuel Wong/Getty Images

FOLLOW

La prossima settimana si disputerà il torneo ATP 250 di Stoccolma. Considerando la sconfitta subita da Andrea Vavassori nelle qualificazioni e il forfait di Matteo Berrettini, ci sarà un solo azzurro nel tabellone principale dell’evento svedese.

Si tratta di Lorenzo Sonego, reduce dal terzo turno raggiunto al Masters 1000 di Shanghai. Berrettini avrebbe dovuto ritrovare il circuito maggiore proprio al BNP Paribas Nordic Open dopo l’infortunio alla caviglia occorso agli US Open, ma ha preferito non forzare i tempi e prendersi qualche giorno in più per recuperare al 100% .

“Mi dispiace molto di non poter essere in campo a Stoccolma come avevo programmato. Mi hanno detto che il torneo e la città sono fantastici. Mi dispiace molto di non essere riuscito a recuperare completamente dall'infortunio” , ha dichiarato Berrettini al sito ufficiale del torneo.

Atp Stoccolma - Rune in cerca di riscatto. In campo Lorenzo Sonego

Holger Rune, testa di serie numero uno, cercherà di invertire la tendenza e collezionare importanti punti per continuare a coltivare il sogno ATP Finals.

Il danese non sta vivendo un momento positivo ed è ancora alle prese con i continui problemi alla schiena. Rune affronterà all’esordio uno tra Miomir Kecmanovic e la wild card Karl Friberg. In caso di vittoria, il 20enne potrebbe incontrare ai quarti di finale Jiri Lehecka.

Il ceco dovrà prima battere la concorrenza di Roberto Bautista Agut ed Elias Ymer. La speranza è che nella parte alta del main draw possa trovare spazio Sonego. L’italiano non avrà un cammino semplice, perché al primo turno se la vedrà con Dusan Lajovic.

Se dovesse superare il serbo, Sonego sfiderebbe con ogni probabilità la testa di serie numero sette Christopher Eubanks. L’americano ha raggiunto i quarti a Wimbledon sorprendendo tutti. Il maggiore indiziato per spingersi fino alle semifinali nella stessa porzione di tabellone di Sonego è Tallon Griekspoor.

I favoriti nella parte bassa del main draw saranno Adrian Mannarino, Alejandro Davidovich Fokina, Daniel Evans e Sebastian Baez. Il francese dovrebbe dare vita a una partita molto interessante con Roman Safiullin, atteso dal match con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, al secondo turno.

Sulla strada di Mannarino l’ostacolo principale sarà Evans. Il britannico giocherà contro un qualificato all’esordio e in un eventuale secondo turno troverebbe il vincente dell’incontro tra Gael Monfils e Marton Fucsovics.

Non sarà facile nemmeno per Davidovich Fokina e Baez. Lo spagnolo aspetta uno tra Stan Wawrinka e Borna Gojo; mentre l’argentino troverà dall’altra parte della rete J.J. Wolf.

Il tabellone completo