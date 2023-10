Atp Shanghai - Rublev supera anche Dimitrov in 2 set: in finale troverà Hurkacz

© Lintao Zhang/Getty Images

Nessuno ha colpito più ace di Hubert Hurkacz a Shanghai: sono 77 i punti portati a casa senza permettere agli avversari di toccare la palla. Non è un caso, quindi, che il tennista polacco abbia esercitato una certa pressione su Sebastian Korda nel penultimo atto dell’evento cinese.

Il nativo di Wroclaw ha costruito la sua vittoria intorno a un servizio che gli ha garantito l’85% dei punti giocati con la prima e la possibilità di spingere con tranquillità in risposta. Hurkacz non ha concesso nemmeno un’occasione all’americano nei suoi turni di battuta e solo tre volte è stato costretto ai vantaggi.

Il primo squillo del match è arrivato sul 3-2, quando Korda ha commesso diversi errori a rete e offerto due chance di break al polacco. Nella seconda delle due opportunità, Hurkacz ha sfoderato un eccezionale dritto incrociato e costretto l’avversario a un recupero impossibile.

Atp Shanghai - Saranno Hurkacz e Rublev a contendersi il titolo

Archiviato il set inaugurale, in piena fiducia, il 26enne ha messo subito le cose in chiaro nel secondo parziale. Hurkacz ha ottenuto il break nel primo game trovando una magnifica risposta con il rovescio.

Il polacco ha continuato a fare la differenza con il servizio e ha chiuso i conti in un’ora e 16 minuti con il punteggio di 6-3, 6-4. Per Hurkacz si tratta della terza finale in un Masters 1000, la prima a Shanghai dopo quelle raggiunte a Miami nel 2021 - vinta contro Jannik Sinner - e a Montreal nel 2022.

A contendersi il titolo del Rolex Shanghai Masters con l’attuale numero 17 del ranking mondiale sarà Andrey Rublev. La semifinale con Grigor Dimitrov si è rivelata molto più equilibrata: basti pensare che solo il primo set ha avuto la stessa durata dell’intera partita tra Hurkacz e Korda.

Rublev è apparso piuttosto nervoso nelle fasi iniziali della disputa e ha esposto le proprie lamentale al suo box in maniera ripetuta. Dimitrov non ne ha approfittato e ha sprecato quattro palla break, di cui tre consecutive, nel sesto game.

Il russo ha sfruttato la sua occasione e sul 5-5 ha sfiancato Dimitrov con una serie di profondi dritti. Il bulgaro non si è arreso e ha agguantato il tie-break trovando il miglior gioco in risposta. Sempre avanti nel tie-break, Rublev ha fronteggiato con successo il set point offerto a Dimitrov con un provvidenziale ace.

Al termine di uno scambio lunghissimo, il bulgaro ha sbagliato il rovescio e consegnato il set a Rublev. Il 32enne ha conquistato subito un importante vantaggio nella seconda frazione di gioco, ma ha successivamente staccato la spina perdendo in malo modo due turni di battuta di fila dal 2-1.

Dimitrov ha iniziato ad andare fuori giri con il dritto e Rublev non gli ha più dato la possibilità di dire la sua in risposta. Il russo non ha ancora perso un set a Shanghai e ha conquistato la quarta finale in un 1000.