Atp Shanghai - Rublev non sbaglia contro Humbert: in semifinale sfiderà Dimitrov

© Lintao Zhang/Getty Images

Quest’oggi, grazie alla vittoria ottenuta ai danni di Nicolas Jarry a Shanghai, Grigor Dimitrov ha conseguito un prestigioso risultato. Il tennista bulgaro ha infatti raggiunto le semifinali in sette dei nove eventi Masters 1000 presenti nel Tour ATP.

Nella sua collezione, ora, mancano solo il Miami Open e il Mutua Madrid Open. Nel penultimo atto del Rolex Shanghai Masters, Dimitrov proverà a invertire una tendenza diventata piuttosto negativa nel corso della carriera, perché ha vinto solo una delle precedenti otto semifinali disputate in un 1000.

L’unica vittoria è arrivata a Cincinnati nel 2017 contro John Isner; quell’anno ha poi conquistato il torneo. L’incontro con Jarry, almeno sulla carta, si preannunciava arduo. Il cileno aveva infatti portato a casa entrambi gli scontri diretti: il primo a Barcellona nel 2019 e il secondo a Ginevra lo scorso 27 maggio.

Dimitrov si è preso la sua personalità rivincita e ha sconfitto Jarry con il punteggio di 7-6( 2) , 6-4.

Atp Shanghai - Rublev non sbaglia: in semifinale sfiderà Dimitrov

Nel primo set, l’unico ad avere una chance in risposta prima del fatidico tie-break è stato il 32enne, ma Jarry si è salvato con un provvidenziale servizio vincente.

Il cileno ha iniziato il tie-break nel peggiore dei modi e commesso due brutti gratuiti con il dritto. Dimitrov ne ha approfittato ed è passato in vantaggio. Il bulgaro ha continuato la sua marcia trionfale al servizio anche nel secondo parziale e ha chiuso il match senza offrire palle break al rivale.

Il momento della verità si è manifestato nel settimo game: Jarry ha recuperato da 15-40 ma sbagliato uno smash non proprio impossibile sulla terza occasione offerta in battuta. Sesta semifinale in un Masters 1000 per Andrey Rublev: sarà lui l’avversario di Dimitrov.

Il russo è l’unico top 10 ancora in corsa a Shanghai e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Il nativo di Mosca ha confermato quanto di buono seminato questa settimana e, anche contro un Ugo Humbert in grande spolvero, non ha lasciato per strada nemmeno un set.

Ci ha pensato una consistente prima a tirare fuori dai guai Rublev nel turno di battuta inaugurale; prima di cui avrebbe tanto avuto bisogno Humbert nel terzo game. Il francese, alla terza palla break concessa, ha sbagliato il dritto in uscita dal servizio.

Rublev ha siglato il doppio break in maniera immediata grazie a una esemplare fase difensiva e archiviato il set. Nella fase più delicata della disputa, Rublev ha avuto una reazione di carattere. Dopo aver rimesso in corsa Humbert, il russo ha cancellato la palla del 2-4 chiudendo a rete con lo smash e sorpreso nuovamente in risposta il 25enne di Metz sfoderando il suo potente dritto. Rublev non ha più tentennato e si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3.