Atp Shanghai - Dimitrov, grande vittoria contro Alcaraz. Rublev vede le Finals

Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, tutte le prime teste di serie hanno abdicato. Dopo Jannik Sinner, esce di scena anche la testa di serie numero uno del tabellone e numero due del mondo Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo è uscito sconfitto in tre set per mano di Grigor Dimitrov: il tennista bulgaro vince con il risultato di 5-7, 6-2, 6-4.

L’ex numero tre del mondo gioca meglio del suo avversario in quasi tutti i frangenti del match, fatta eccezione per il finale di primo set. Sul 5-3, chiamato a servire per il match, il due volte campione Slam fa vedere la sua nota aggressività e il suo tennis dirompente per recuperare.

Quattro game di fila per chiudere alla fine il parziale dalla sua. Il gioco di Alcaraz rimane inconsistente, usa troppo il dritto e non sempre questo è efficace. Nel frattempo, Dimitrov sale ancora di livello, trova la prima di servizio e chiude facilmente il secondo set.

Nel terzo Alcaraz regala solo sprazzi, ma il vincitore delle Atp Finals mostra ancora un tennis fatto di pochi errori e di bellissimi vincenti. Così, Dimitrov conquista la sua quinta vittoria contro un top 10 nel 2023, la più importante da Indian Wells 2021 contro Medvedev e ritrova i quarti da Monte-Carlo 2022: qui affronterà Nicolas Jarry, dopo la finale del torneo di Ginevra.

Il cileno ha vinto il derby sudamericano contro Diego Schwartzman con il risultato di 6-3, 5-7, 6-3. Nel giorno del suo compleanno, il giocatore trova i primi quarti a livello 1000 della sua carriera.

Rublev senza sosta

Andrey Rublev punta le Finals e vuole la qualificazione aritmetica il primo possibile.

Lo fa vincendo i suoi ottavi di finale contro Tommy Paul: 7-5, 7-5 è il risultato finale, con due break decisivi nell'undicesimo game di ciascun set. Troppi errori per lo statunitense, che si accende solo a fiammate, complicandosi il rush finale per puntare anche lui a Torino, mentre il russo è quello più continuo dei due.

Il numero cinque della Race affronterà ai quarti di finale Ugo Humbert: il francese ha vinto con un facile 6-1, 6-1 contro lo statunitense JJ Wolf.