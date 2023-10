Grigor Dimitrov come Jannik Sinner e Novak Djokovic: il dato che spiazza

© Lintao Zhang/Getty Images

Il quarto tentativo è quello giusto. Grigor Dimitrov e Carlos Alcaraz si sono affrontati tre volte da quando il tennista spagnolo ha fatto irruzione nel circuito Atp. La prima sconfitta è arrivata a Parigi-Bercy nel 2022; le altre due nel 2023.

La prima sulla terra rossa del Madrid Open, ai quarti di finale; la seconda sull’erba del Queen’s. Tutte partite che l’ex numero uno del mondo ha vinto senza mai perdere un parziale, con la sfida sulla terra battuta spagnola più equilibrata delle altre, almeno nel primo parziale.

Al quarto scontro diretto, è arrivata la prima vittoria del bulgaro. L’ex numero tre del mondo batte in rimonta il due volte campione Slam con il risultato di 6-7, 6-2, 6-4. Il campione delle Atp Finals del 2017 ha avuto un’ottima reazione dopo un primo set perso dal 5-3 al 5-7 finale a favore di Alcaraz.

Con questa vittoria, Dimitrov si iscrive in un club fatto per di più di giocatore di élite: essere riuscito, in questo 2023, a vincere una partita contro Alcaraz dopo aver perso il primo parziale.

I tre precedenti

Sono quattro i giocatori che sono riusciti in questa impresa.

Il primo a riuscirci in questa stagione è Cameron Norrie, che ha sconfitto in rimonta il tennista spagnolo nella finale del torneo ‘500’ di Rio de Janeiro. Gli altri due tennisti sono due top 5 del ranking maschile.

Dopo la vittoria del britannico, è stato Jannik Sinner a vincere in rimonta contro Carlos Alcaraz: si tratta della semifinale del Miami Open, con l’azzurro che ha risposto al 6-7 con un 6-4, 6-2. L’ultimo in ordine cronologico, prima di Grigor Dimitrov, è stato l’attuale numero uno del mondo Novak Djokovic.

In una delle finali ‘1000’ più belle degli ultimi anni, l’allora ventitré volte campione Slam ha vinto contro Carlos Alcaraz la sfida finale a Cincinnati con il risultato di 5-7 7-6(7) 7-6(4).