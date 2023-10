Anche Pablo Carreno Busta critica le nuove palline: "Il mio infortunio.. "

© Cameron Spencer/Getty Images

Rientrato nel torneo Challenger di Alicante dopo un infortunio patito a seguito del torneo ATP 500 di Rotterdam, a parlare di recente è stato il tennista spagnolo Pablo Carreno Busta che sarà impegnato a Malaga questa settimana.

L’esperto tennista spagnolo ha parlato del proprio 2023 avaro di soddisfazioni nel Tour a seguito di una tendinite che ne ha influenzato il rendimento. ”È un anno complicato, a parte questo, non sono rimasto inoccupato.

Ho continuato ad allenarmi, cercando di recuperare. A volte sono stato fermo, ma non per più di quattro settimane. Mi stavo riprendendo e sembrava che andassi bene, ma poi è peggiorato e mi sono dovuto fermare di nuovo.

È stata particolarmente dura a livello mentale perché sembrava che sarei riuscito a gareggiare e poi non ci sono riuscito. Ho provato a tornare a Indian Wells, poi a Madrid, poi a Winston-Salem, e alla fine sono rientrato la settimana scorsa" , ha spiegato lo spagnolo in un'intervista esclusiva rilasciata a Punto de Break.

"Ho anche giocato un torneo la scorsa settimana perché si è svolto nell'accademia dove mi alleno e sapevamo che non sarebbe stato facile competere per la vittoria, ma ad un certo punto bisogna iniziare. Anche il gomito deve abituarsi al livello della competizione, che non è la stessa cosa dell’allenamento.

Avrei voluto fare meglio perché è un posto a cui sono molto affezionato e dove mi amano e mi sostengono tanto, ma credo che la sensazione non sia stata affatto male, vediamo se continua così”.

Anche Carreno Busta critica le nuove palline: le dure parole



Carreno Busta ha continuato la propria intervista sottolineando le lezioni imparate lungo il percorso.

”Sto lottando per finire nella Top 1000( ride, ndr) . È stato un anno molto difficile. Alla fine, non possiamo valutare gli obiettivi se li ho raggiunti o meno perché non ho nemmeno potuto provarci. Sotto questo aspetto sono tranquillo perché non è stato un brutto anno, semplicemente non lo è stato.

Forse a livello personale ho avuto più tempo per me stesso, per stare con la mia famiglia, con mia moglie e voglio trarne qualcosa di positivo.

La verità è che è stato un anno molto complicato con pochissime cose positive. Tanti anni fa ho avuto un infortunio molto grave alla schiena, prima di diventare un professionista come lo sono adesso, e ci sono stati diversi punti di vista.

Prima avevo 19 anni, ora ne ho 32 ed è chiaro che non sono allo stesso punto della mia carriera. Forse ora ti aiuta un po’ a capire che il tennis non è l’unica cosa nella vita. Quando avevo 19 anni il mio unico obiettivo era tornare a gareggiare, giocare ancora ad ogni costo.

Ora la visione che ho è diversa. La mia priorità è molto più recuperare bene che tornare il prima possibile o potermi godere una vita al di fuori del tennis che prima era diversa" .



Infine, ha sottolineato come il cambio di palline abbia avuto un’influenza sul proprio infortunio; il tema palline è stato oggetto di discussione da parte di diversi tennisti sia in ambito maschile che femminile.

”Sono sicuro che le palle abbiano qualcosa a che fare con il mio infortunio. Ad esempio, prima del Roland Garros mi stavo allenando con alcune palline all'Accademia per riprendermi dall'infortunio e stava andando bene, stavo giocando dei set, sono passato alle palline del Roland Garros per iniziare ad allenarmi con loro e dopo 20 minuti mi sono dovuto fermare perché si era infiammato di nuovo.

È chiaro che le palline sono molto diverse e il continuo cambio di palline ha un'influenza.



La settimana scorsa abbiamo giocato con un marchio, questa settimana abbiamo giocato con un altro... Nel circuito Challenger è ancora peggio, perché se ne cambiano di più, ma nel circuito ATP si cambiano anche tante palline.

Non facciamo nemmeno due tornei praticamente uguali. Nello stesso tour australiano o su terra battuta puoi cambiare la marca delle palline. Ciò influenza più infortuni" .