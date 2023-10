Atp Shanghai - Day 8: Carlos Alcaraz attende Grigor Dimitrov. C'è Andrey Rublev

© Clive Brunskill/Getty Images

FOLLOW

Nel day 8 del Masters 1000 di Shanghai, in campo i protagonisti della parte alta del tabellone per gli ottavi di finale: in palio i quarti, che per alcuni sarebbe una consuetudine mentre per altri uno dei più grandi successi della carriera.

Il programma sul campo centrale dell’impianto del torneo cinese inizia alle ore 12:30 ore locali, ore 06:30 italiane: si parte con Nicolas Jarry contro Diego Schwartzman. Il tennista argentino, ex numero otto del mondo, è tornato a mostrare un grande tennis, dopo aver sconfitto la testa di serie Taylor Fritz, che lottava per strappare un pass per le Atp Finals di Torino.

Cinque precedenti per la sfida tra due i sudamericani: è in vantaggio Schwartzman con quattro successi. A seguire, un altro ottavo di finale non pronosticabile seguendo il tabellone. Hugo Humbert, che ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al turno precedente, affronterà JJ Wolf, che invece arriva dalla vittoria contro l'azzurro Matteo Arnaldi al terzo turno del Masters 1000.

In campo Alcaraz

Nella sessione serale, a partire dalle 18:30 ore locali, ore 12:30 italiane, l’ottavo di finale più atteso di questa parte di tabellone. In campo l’ex numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che deve superare l’ostacolo Grigor Dimitrov, in un grande momento di forma su una superficie in cui ha sempre ottenuto grandi risultati.

Tra i due, sarebbe il terzo scontro diretto in questo 2023. Il primo è avvenuto sulla terra rossa di Madrid, il secondo sull’erba del Queen’s. In entrambi i casi, ad uscirne vincitore è il tennista spagnolo.

L’altro grande quarto di finale ha un grande posta in palio: Tommy Paul affronta Andrey Rublev. I due non sono solo a caccia dei quarti di finale, ma anche un pass per le Finals di Torino. Il russo cerca la qualificazione matematica, lo statunitense cerca lo strappo per superare i suoi avversari, tutti usciti dal torneo 1000 cinese.

Sul secondo campo, invece, ci saranno le sfide del torneo di doppio: prosegue il suo cammino il singolarista Cameron Norrie, in coppia con Rinky Hijikata.